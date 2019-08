Als Max Verstappen zondag de finish haalt bij de Grand Prix van Hongarije, dan heeft de coureur van Red Bull Racing precies een jaar zonder uitvalbeurten achter de rug. Volgens de Nederlander is dat voor een groot deel te danken aan de samenwerking met motorleverancier Honda.

De Grand Prix van Hongarije was vorig jaar vijf ronden onderweg toen Verstappen zijn auto met een kapotte motor op het gras moest parkeren. Dat was medio 2018 bepaald geen ongewoon beeld, want in de anderhalf jaar daarvoor gebeurde het in 31 races tien keer dat Verstappen de finish niet haalde.

De door Verstappen veelvuldig bekritiseerde Renault-motor was daar lang niet altijd schuldig aan: Verstappen crashte ook weleens en andere technische mankementen zorgden eveneens voor uitvalbeurten. Toch is het feit dat Verstappen al bijna een jaar elke race uitrijdt volgens hemzelf voor een groot deel aan Honda te danken.

"We hebben inderdaad ook mechanische problemen gehad die niet met de motor te maken hadden. Maar dat kwam ook doordat we nooit de gelegenheid hadden om de Renault-motor op de limiet te testen. Daardoor leerden we ook niet de limiet van de andere onderdelen op de auto kennen", legt Verstappen uit.

"Honda heeft dit jaar veel tijd gestoken in het ervoor zorgen dat we wel alles op de limiet konden testen. Nu wisten we of alle onderdelen sterk genoeg waren om een race lang op de limiet te kunnen rijden, in de tijd van Renault wisten we dat nooit."

Verstappen prees de Japanse motorleverancier al vaker dit seizoen. In Hongarije -waar hij zaterdag voor het eerst in zijn carrière poleposition pakte - toont hij zijn tevredenheid. "De hele voorbereiding op het seizoen is anders en beter geweest dan de voorgaande jaren. En daardoor is de betrouwbaarheid nu zo hoog."

Horner noemt prestaties Verstappen 'fenomenaal'

Naast de betrouwbaarheid van de auto, springen ook de constante prestaties van Verstappen in het oog. In de afgelopen twintig races eindigde hij telkens in de top vijf.

Red Bull-teambaas Christian Horner prijst de 21-jarige coureur al een jaar lang na elke race. Ook in Hongarije legt de Brit uit waarom Verstappen al zo'n lange tijd uitstekend presteert: "Er is nooit twijfel over zijn pure snelheid geweest. Dit is alweer zijn vijfde jaar in de Formule 1 en hij heeft nu het voordeel dat hij meer kennis van de auto en meer ervaring heeft."

Volgens Horner begon de bloeiperiode van Verstappen vorig jaar al in Canada, vijf races vóór zijn laatste uitvalbeurt in Hongarije. "Voor Canada was het met een aantal gemiste kansen een moeizaam jaar voor hem. Ik denk dat hij daar goed over heeft nagedacht en dat in Montreal de ommekeer is gekomen."

"Sindsdien zijn Max' prestaties echt fenomenaal", vindt zijn teambaas. "Ik denk dat hij nog altijd beter wordt. Dit jaar heeft hij echt de rol van eerste coureur op zich genomen. Hij presteert op elk gebied uitstekend en dat zorgt er ook voor dat het team nog harder wil werken. Max geniet ook duidelijk van de nieuwe werksituatie met Honda. Er is een hele positieve vibe rondom hem."

Verstappen: 'Ik weet nu wanneer ik een risico kan nemen'

In de eerste maanden van het seizoen grossierde Verstappen in vierde plaatsen, maar door de ontwikkeling die Red Bull doormaakt, is de achterstand op Mercedes inmiddels een stuk kleiner.

Als de omstandigheden meezitten, is Verstappen in staat om te winnen, bewees hij onlangs in Oostenrijk en Duitsland. In Hongarije was hij bovendien de snelste in de kwalificatie, doorgaans de specialiteit van Mercedes-coureur Lewis Hamilton.

De coureur zelf beaamt dat hij ten opzichte van vorig jaar gegroeid is. "Sinds de tweede helft van vorig jaar gaat het goed, al kan het altijd beter. In de loop der jaren leer je en word je ervaren door alle races. Ik heb inmiddels meer dan negentig Grands Prix gereden en ben geen rookie meer."

Verstappen noemt "constant presteren" het onderdeel waarop hij het afgelopen jaar het meest is verbeterd. "Nu weet ik beter wanneer ik moet pieken en wanneer ik een risico kan nemen of juist niet. Dat is belangrijk om een goed resultaat te kunnen halen."

Verstappen kan zijn jaar in de top vijf van de Formule 1 zondag voltooien in de Grand Prix van Hongarije, die om 15.10 uur begint. De polesitter heeft achtereenvolgens Valtteri Bottas en Lewis Hamilton (beide Mercedes) en Ferrari-duo Charles Leclerc en Sebastian Vettel achter zich op de startgrid.