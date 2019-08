De kans is zeer groot dat de Formule 1 komend seizoen uit een recordaantal van 22 Grands Prix zal bestaan. De teambazen staan daar positief tegenover, mits er meer motoren mogen worden ingezet.

De in mei verkozen regering van Catalonië kondigde deze week aan op het punt te staan om een overeenkomst met het Formule 1-management (FOM) te sluiten over een nieuw éénjarig contract, zodat de Spaanse GP ook in 2020 nog op de kalender zal staan.

De race in Barcelona leek lange tijd te verdwijnen en door de komst van Zandvoort en Hanoi zullen er volgend jaar waarschijnlijk liefst 22 races op het programma staan.

"De commerciële rechtenhouders hebben ons en andere teams benaderd met de mededeling dat 22 races een reële mogelijkheid is voor volgend jaar", zei Red Bull Racing-teambaas Christian Horner vrijdag in Hongarije. "In principe ondersteunen wij die uitbreiding."

McLaren-baas Andreas Seidl. (Foto: Pro Shots)

Formule 1 bestond begin deze eeuw uit zeventien of achttien races

De Formule 1 blijft groeien. In de eerste jaren van deze eeuw bevatte de kalender zeventien of achttien races. In 2012 werden het er twintig en vier jaar later stonden er voor het eerst het huidige aantal van 21 Grands Prix op het programma.

Volgens McLaren-teambaas Andreas Seidl wordt met 22 races de limiet bereikt. "Daar zijn twee redenen voor", zei de Duitser. "We moeten goed voor ons personeel zorgen. Als we nog meer races toevoegen, dan moeten we echt onze organisatie anders in gaan richten. Dan moeten we gaan roteren met onze werknemers."

"En ten tweede is het voor de circuits die een Grand Prix organiseren goed als er een bepaalde exclusiviteit is. De sport wordt er niet per se aantrekkelijker op als er meer races zijn."

Teambazen willen over meer motoren beschikken

Een heikel punt bij uitbreiding van de kalender is het aantal motoren dat elke coureur jaarlijks mag gebruiken. Dat zijn er dit jaar nog maar drie, voordat er gridstraffen volgen.

"De meerderheid van de teams zal tegen straffen aanlopen", voorspelde Horner. "Het lijkt me zinvol om het aantal toegestane onderdelen te verhogen."

Eigenlijk vindt Horner drie motoren nu al te weinig. "Bij de eerstvolgende race in België zal er een hele reeks straffen worden uitgedeeld. En we zijn pas net over de helft van het seizoen."

"Dus als er nóg een extra race op de kalender komt, dan is het gebruik van drie motoren wel erg veel gevraagd", zei de teambaas van Max Verstappen.

Media in Spanje verwachten dat de Spaanse Grand Prix volgend jaar op 17 mei wordt verreden. De race komt op de kalender vermoedelijk tussen Zandvoort en Monaco in te staan. De verwachting is dat de kalender deze zomer officieel wordt gemaakt door het FOM.