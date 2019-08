Max Verstappen was vrijdag positief na de deels verregende trainingen in Hongarije. De coureur van Red Bull Racing verwacht de rest van het weekend de strijd aan te kunnen gaan met Mercedes op de Hungaroring.

Verstappen klaagde vrijdagochtend nog over gevoeligheid voor wind aan de achterkant van de wagen, maar dat probleem speelde in de tweede training niet of nauwelijks een rol.

"Na de eerste training was ik niet zo blij. Maar het is belangrijk om bepaalde dingen uit te testen op de auto", zei Verstappen. "Sommige dingen werkten, andere niet."

"We hebben een aantal dingen geleerd over de balans in de auto. In de tweede training zag het er goed uit. Het was een goede dag voor ons."

Door regen zijn verhoudingen nog onduidelijk

Door de regen op de Hungaroring kwam Verstappen slechts tot twaalf rondes in de tweede training. Met 1.17,909 zette hij de tweede tijd neer achter teamgenoot Pierre Gasly.

Omdat alle coureurs in de natte omstandigheden weinig tijd op het circuit doorbrachten, blijft het gissen hoe sterk Red Bull echt is in Hongarije. "Ik denk dat we nog een klein beetje achter Mercedes liggen", zei Verstappen op basis van zijn twaalf rondes. "Maar we lijken in ieder geval competitief, dat is positief."

Op vrijdagochtend noteerde Verstappen met 1.17,398 ook al de tweede tijd in de eerste training. De 21-jarige Limburger moest toen alleen Mercedes-coureur Lewis Hamilton (1.17,233) nipt voorlaten.

Red Bull probeert probleem bij start te vinden

In het laatste deel van de tweede training kwamen er door de regen amper auto's op de baan. Verstappen deed wat startsimualities, om te onderzoeken of het probleem dat hij bij het begin van de races in Oostenrijk en Duitsland had inmiddels verholpen is.

De Limburger kwam tijdens de simulaties in Hongarije snel van zijn plek, maar hij kon niet zeggen of het probleem daadwerkelijk verholpen is. "We proberen uit te zoeken wat er fout ging, de test zag er in elk geval goed uit."

Gasly: 'Echte snelheid Ferrari hebben we niet gezien'

Voor Gasly was het pas de tweede keer dit jaar dat hij bovenaan de tijdentabel stond aan het einde van de training. Eerder zette hij op Silverstone de snelste tijd neer bij de eerste training voor de Grand Prix van Groot-Brittannië.

"Door het weer is het moeilijk om iets zinnigs over deze training te zeggen, maar bij ons ging het zowel op het droge als in de regen goed", aldus de Fransman.

"Maar ik weet niet wat we de rest van het weekend kunnen verwachten. Ik wil daar niet te veel op vooruitlopen, want de echte snelheid van Ferrari hebben we bijvoorbeeld nog niet gezien", besefte Gasly.

Charles Leclerc kwam in de tweede training niet verder dan de zevende tijd, terwijl zijn Ferrari-teamgenoot Sebastian Vettel op het natte circuit slechts de dertiende tijd noteerde.

Zaterdag om 12.00 uur begint de laatste training voor de Grand Prix van Hongarije, om 15.00 uur gevolgd door de kwalificatie. De race begint zondag om 15.10 uur.

Gasly was voor de tweede keer in carrière de snelste in een training. (Foto: Red Bull)