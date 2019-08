Het zit Lewis Hamilton niet lekker dat zijn oud-teamgenoot Nico Rosberg deze week lovende woorden sprak over Max Verstappen. Volgens de Duitser zou de jonge Nederlander bovenaan staan in de WK-stand indien hij dezelfde auto als Hamilton zou hebben.

"Ik zou het geen probleem vinden om Max als teamgenoot te hebben", zei Hamilton in Hongarije, waar zondag de twaalfde race van het jaar wordt verreden. In de voorgaande elf Grands Prix zegevierde Hamilton zeven keer, maar nadat Verstappen twee van de laatste drie races won kreeg de Limburger veel lof.

"Ik las verhalen dat ik alleen maar win, omdat Max en ik verschillende auto's hebben. Als hij mijn teamgenoot zou worden, dan kan ik aantonen dat dit niet het geval is", zei de 34-jarige Brit.

Hamilton doelde op een YouTube-video van Rosberg, waarin de Duitser zei dat hij Verstappen momenteel "simpelweg de beste coureur" vindt. "Hij rijdt ruim voor de Ferrari's, terwijl die eigenlijk een betere auto hebben."

Rosberg was in 2016 de laatste coureur die Hamilton van de wereldtitel af wist te houden en daar acht hij Verstappen ook toe in staat. "Als ze in dezelfde auto zouden rijden, dan denk ik dat Verstappen nu voor Hamilton zou staan in de WK-stand."

Oud-Formule 1-coureur Nico Rosberg. (Foto: Pro Shots)

Kans is klein dat Verstappen Red Bull verlaat

De kans dat Verstappen en Hamilton op korte termijn voor dezelfde renstal rijden lijkt klein. Na zijn zeges in Oostenrijk en Duitsland is er voor Verstappen weinig reden om voortijdig bij Red Bull te vertrekken. Zijn contract loopt nog tot eind 2020.

"Ik zou het prima vinden als Max naar Mercedes kwam", zei Hamilton desondanks. "Al heb ik al vaker gezegd dat ik erg graag met mijn huidige teamgenoot Valtteri Bottas samenwerk."

"Stel dat Max naar Mercedes zou komen, dan zou dat de dynamiek van het team veranderen. Ik zie pluspunten en potentiële minpunten. Maar die zijn er natuurlijk altijd bij de komst van een nieuwe coureur."

Compliment Rosberg laat Verstappen koud

Verstappen nam de lof van enkelvoudig wereldkampioen Rosberg voor kennisgeving aan. "Ik blijf altijd neutraal. Het maakt mij niet uit of de commentaren nou positief of negatief zijn."

De 21-jarige Limburger richt zich uitsluitend op zijn prestaties op de baan. "Ik moet gewoon zorgen dat ik gas geef op het circuit, dat is het enige dat telt. Daarna ga ik weer naar huis. En dan kom ik weer terug voor de volgende wedstrijd."

"Wat de buitenwereld zegt van mij, geeft mij geen voldoening. Het is prima hoor, dat Rosberg zoiets zegt. Maar ik ga er niet beter van slapen. Net zoals ik ook niet slechter slaap als iemand kritiek heeft."

WK-stand na 11 van de 21 races 1. Hamilton (Mercedes) 225 punten

2. Bottas (Mercedes) 184 punten

3. Verstappen (Red Bull) 162 punten

4. Vettel (Ferrari) 141 punten

5. Leclerc (Ferrari) 120 punten

6. Gasly (Red Bull) 55 punten

Verstappen denkt niet aan eventuele wereldtitel

Na de zege van Verstappen in Duitsland is de voorsprong van Hamilton in de WK-stand geslonken tot 63 punten. De Red Bull-coureur zegt niet stiekem op de wereldtitel te hopen. "Daar houd ik me op dit moment helemaal niet mee bezig. Mercedes heeft nog altijd de betere auto en ik probeer het elke race zo goed mogelijk te doen, meer niet."

Hamilton merkt op dat de dominantie van Mercedes van het begin van het jaar verleden tijd is. "Ferrari en Red Bull komen stilaan dichterbij. Het is altijd makkelijker om in te lopen dan om een voorsprong uit te breiden."

De Brit beweert blij te zijn met de toegenomen concurrentie. "Het is mooi om te zien dat andere teams progressie boeken. Ik hoop dat er nu drie teams om de zege kunnen strijden. Het zou mooi zijn als de rest van het seizoen net zo spannend is als de laatste drie races."

Verstappen en Hamilton strijden zondag vanaf 15.10 uur mogelijk om de zege in de Grand Prix van Hongarije. Zaterdag om 12.00 uur begint de laatste training op de Hungaroring, om 15.00 uur gevolgd door de kwalificatie.