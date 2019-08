Haas F1-coureurs Kevin Magnussen en Romain Grosjean bestrijden dat ze een hekel aan elkaar hebben. Na drie aanvaringen op de baan, waaronder in de laatste twee races, hebben de rijders er geen problemen mee als ze stalorders krijgen om niet meer met elkaar te strijden.

"Hij leert het nooit. Hij zal nooit veranderen", foeterde Grosjean zondag over de boordradio na een touché met Magnussen. De aanvaring in Duitsland bleef zonder grote gevolgen, maar zorgde wel voor nieuwe opschudding binnen het team. De coureurs waren twee weken eerder in Groot-Brittannië uitgevallen na een onderlinge crash in de eerste ronde.

Eerder dit jaar in Spanje kostte moest Grosjean al enkele plaatsen prijsgeven na een aanvaring met zijn teamgenoot. Ondanks alles stelt de Fransman dat hij goed overweg kan met zijn Deense collega.

"Stel dat je bij een voetbalteam alles zou horen dat de spelers tegen elkaar zeggen. Dan zou het soms lijken alsof ze steeds ruzie maken op het veld. Het gebeurt soms gewoon dat je niet blij met elkaar bent", zegt Grosjean in Hongarije.

"Voor het publiek is het geweldig dat alles wat wij zeggen op tv kan komen, maar het zorgt er ook voor dat dingen enorm uit hun verband worden getrokken."

'Magnussen en ik bellen zeker één keer per week'

Volgens de 33-jarige Fransman is het normaal dat het er soms hard aan toe gaat. "Als je met 300 kilometer per uur over het circuit racet, dan ga je niet beleefd zeggen: 'Excuseer mij, maar volgens mij zat ik goed en ging hij in de fout, dus zou ik wellicht mijn positie terug mogen krijgen?'. Nee je zegt gewoon: 'Fuck off, ik wil mijn plek terug!'"

Wat Grosjean over de boordradio over zijn teamgenoot roept, bepaalt grotendeels het beeld dat de buitenwacht van hen heeft, merkt hij. "Wat mensen niet zien, is dat ik best goed met Kevin overweg kan. We bellen elkaar zeker één keer per week en hebben nuttige gesprekken over de auto."

Kevin Magnussen (tweede van links) en Romain Grosjean (tweede van rechts) op een persconferentie in Hongarije. (Foto: Getty Images)

Magnussen: 'Licht contact leidde tot grote problemen'

Ook Magnussen bagatelliseert de problemen met zijn teamgenoot. "Het werd vooral een groot probleem na Silverstone. Als je goed naar dat incident kijkt, dan zie je dat we slechts licht contact hadden, maar het resulteerde wel in lekke banden voor ons beide."

"Dat was pure pech. Later in de race zag je auto's vol op elkaar knallen en konden ze gewoon doorrijden", doelde hij op een crash tussen Max Verstappen en Sebastian Vettel, die de race wel uit konden rijden.

"Natuurlijk roepen we in het heetst van de strijd wel eens iets over de teamradio, maar achteraf heb je altijd een groter beeld van het geheel en zie je dat het wat anders ging dan hoe je het op de baan beleefde."

Haas-teambaas Günther Steiner. (Foto: Pro Shots)

Steiner wil met coureurs praten over stalorders

Teambaas Günther Steiner meldde donderdag dat hij dit weekend met zijn coureurs wil praten om te bekijken of het nodig is om stalorders op te leggen. "Het liefst geef je een coureur niet de opdracht om zijn teamgenoot voor te laten. Maar op een gegeven moment kom je op een punt waarbij je geen andere keus hebt", aldus de Italiaan.

Hoewel zijn coureurs anders beweren, liet Steiner doorschemeren dat hun onderlinge verstandhouding verre van goed is. "Het maakt me niet uit als zij niet met elkaar kunnen opschieten. Ik heb ook niet de illusie dat ik hun relatie kan verbeteren."

"Als zij niet met elkaar willen praten, dan ga ik dat niet forceren. Het enige dat ik belangrijk vind, is dat ze niets negatiefs doen voor het team."

Grosjean vindt problemen met auto belangrijker

De prestaties van Haas laten dit jaar behoorlijk te wensen over. Het Amerikaanse team staat gedeeld achtste in de WK-stand. Alleen Williams heeft minder WK-punten. Vorig jaar sloot het team het seizoen nog af als de nummer vijf in de Formule 1.

"Als stalorders op korte termijn helpen om onze prestaties te verbeteren, vind ik dat prima", zei Grosjean. "Momenteel hebben we geen snelle auto, en mijn focus ligt er veel meer op om dat samen met de engineers te verbeteren dan op mijn relatie met Kevin."

De updates van Haas vallen dermate tegen, dat Grosjean inmiddels weer in de auto rijdt waarmee hij het seizoen in Australië begon. "We proberen de basis van de auto zo goed mogelijk te begrijpen, zodat we van daaruit verder kunnen werken. De toekomst van het team mag geen hinder ondervinden door slechte prestaties die te wijten zijn aan een gebrek van kennis over de auto."

Haas gaat dit weekend in Hongarije weer op jacht naar WK-punten. De kwalificatie begint zaterdag om 15.00 uur en zondag om 15.10 uur gaat de race van start.