Max Verstappen geniet van de snelheid waarmee zijn monteurs dit jaar de pitstops uitvoeren. Met de snelste bandenwissel aller tijden in 1,88 seconden hadden de teamleden zondag een bijdrage aan zijn zege in Duitsland.

"Dat was echt heel goed teamwork, de monteurs hebben het heel goed voor elkaar", was Verstappen donderdag in Hongarije vol lof. "Wat wij beter doen dan de andere teams? Het is vooral de heel goede organisatie."

Alle tien Formule 1-teams oefenen urenlang voor de pitstops. Voor elk wiel zijn drie monteurs nodig, die ieder binnen een fractie van een seconde hun taak uitvoeren.

De monteur met de 'wheelgun' komt als eerst in actie: hij draait de band die aan de auto zit los zodra de wagen stilstaat (of het liefst nog een fractie eerder) in de pits. De tweede monteur trekt de band van de wagen en de derde man plaatst de verse band, die vervolgens door de eerste man vastgedraaid wordt met de wheelgun.

Voor de mobiele bezoekers: tik op de tweet voor een video van Verstappens pitstop in 1,88 seconden.

Verstappen en Gasly al drie keer onder twee seconden

De snelste pitstop van 2018 werd door Ferrari en Sebastian Vettel uitgevoerd in 1,97 seconde. Dat het een tiende van een seconde sneller kan, bewees Verstappen in Duitsland en twee weken eerder in Groot-Brittannië doken Verstappen (1,96 seconde) en teamgenoot Pierre Gasly (1,91) ook al onder de recordtijd van Vettel.

Dat elke tiende tijdens een pitstop van belang is, toonde Verstappen dit seizoen al aan in Groot-Brittannië. Daar haalde hij op spectaculaire wijze Charles Leclerc in, door simpelweg een snellere pitstop uit te voeren.

"Ik kan er absoluut van genieten als het team zo'n snelle stop afwerkt", aldus Verstappen. "Het is heel mooi om te zien en die jongens waren ook erg blij natuurlijk nadat ze het record hadden aangescherpt."

Top tien snelste pitstops van 2019 1. Max Verstappen/Red Bull (GP Duitsland) 1,88 seconden

2. Pierre Gasly/Red Bull (GP Groot-Brittanniƫ) 1,91 seconden

3. Max Verstappen/Red Bull (GP Groot-Brittanniƫ) 1,96 seconden

4. Robert Kubica/Williams (GP Frankrijk) 1,97 seconden

5. Robert Kubica/Williams (GP Duitsland) 1,99 seconden

6. Robert Kubica/Williams (GP Canada) 2,00 seconden

7. Robert Kubica/Williams (GP Oostenrijk) 2,02 seconden

8. Robert Kubica/Williams (GP Monaco) 2,07 seconden

8. Carlos Sainz/McLaren (GP Spanje) 2,07 seconden

10. Max Verstappen (GP Oostenrijk) 2,09 seconden

Andere coureurs kijken met bewondering naar Red Bull

Met de snelle pitstops beschikt Red Bull over een extra wapen. Coureurs van andere teams in de Formule 1 keken in Duitsland met bewondering naar het record van Verstappen.

Daniil Kvyat, coureur van Red Bulls zusterteam Toro Rosso, heeft het werk en de urenlange training van de monteurs van Verstappen van dichtbij kunnen volgen. "Het is echt een machine, zoals die mannen met hun materiaal omgaan", zei de Rus. "Er gaat heel veel werk in zitten om dat zo snel te kunnen. Maar daarmee is Red Bull niet de enige. Iedereen in de paddock werkt hard om de pitstop zo snel mogelijk uit te voeren."

Opvallend genoeg is Williams dit jaar het een-na-snelste team met pitstops. "Helaas draait het kampioenschap niet om de snelste bandenwissels, anders streed ik nu met Verstappen om de wereldtitel", zei de cynische Robert Kubica, die dit seizoen samen met Williams-teamgenoot George Russell steevast de laatste plaatsen bezet.

"Het draait bij een pitstop vooral om de afweging tussen risico en snelheid. Je wilt zo snel mogelijk zijn, met een kleine kans op een misser die veel tijd kost."

Kevin Magnussen denkt er min of meer hetzelfde over. "1,88 is heel erg indrukwekkend. Maar ik vind stabiliteit belangrijker dan heel snel zijn. Ik zou erg tevreden zijn als al mijn pitstops in 2,5 seconden gingen."

Snelste pitstop per team in 2019 1. Red Bull: 1,88 seconden

2. Williams: 1,97 seconden

3. McLaren: 2,07 seconden

4. Ferrari: 2,19 seconden

5. Toro Rosso: 2,23 seconden

6. Mercedes: 2,24 seconden

7. Renault: 2,36 seconden

8. Alfa Romeo: 2,49 seconden

9. Haas: 2,54 seconden

10: Racing Point: 2,83 seconden

'Niveau van Red Bull indrukwekkend en ongelooflijk'

De snelle pitstop van Verstappen was echter geen uitschieter, benadrukte Kvyat. "Red Bull duikt de laatste tijd constant onder de 2 seconden. Ik vind het niveau dat zij halen indrukwekkend en ongelooflijk."

De rol van Verstappen in het record is minimaal, stelde de coureur zelf. "Het zijn echt de monteurs die de banden eraf trekken en de wheelgun vasthouden", aldus de Limburger.

"Ik kan wel zeggen dat ik dat ene mannetje liever iets naar links wil hebben, maar ik vind het veel belangrijker dat zij zich lekker voelen bij wat ze moeten doen. Ik hoef mijn auto er alleen maar in te rijden en dan doen zij binnen twee seconden hun werk."

Verstappen komt dit weekend voor het laatst in actie voor de zomerstop. Zondag om 15.10 uur begint de Grand Prix van Hongarije. De eerste twee vrije trainingen zijn op vrijdag (11.00 en 15.00 uur). Zaterdag om 15.00 uur gaat de kwalificatie van start.