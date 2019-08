Sebastian Vettel vindt dat zijn teambaas Mattia Binotto er uitstekend in slaagt om de rust te bewaren binnen Ferrari. Na vijftien opeenvolgende races zonder zege hoopt de Duitser dat in Hongarije de ommekeer komt voor het team.

Binotto werd in januari aangesteld als opvolger van Maurizio Arrivabene, die in zijn vier seizoenen aan het hoofd steeds naast de wereldtitel greep. Onder Binotto gaat het alleen maar minder: de 'Scuderia' wacht nog altijd op de eerste overwinning onder zijn leiding.

"Het is niet eerlijk om mensen met elkaar te vergelijken. Elke situatie en elk jaar zijn anders", zei Vettel donderdag over zijn baas. "Zijn belangrijkste prestatie is dat hij de rust bewaart in deze moeilijke tijden."

"De situatie is niet makkelijk voor hem, we hebben nog geen race gewonnen. Maar Mattia zorgt ervoor dat de focus bij het hele team gelijk blijft. Dankzij hem is iedereen vastberaden om zo snel mogelijk progressie te boeken."

Ferrari staat erom bekend soms de fout in te gaan door de Italiaanse passie. Ook dit seizoen ging er vaak genoeg iets mis, maar volgens Vettel houdt de 49-jarige Binotto de heetgebakerde Italianen onder controle. "Hij blijft onder alle omstandigheden kalm en houdt iedereen op één lijn."

Pas in de komende maanden moet worden aangetoond dat Binotto's koers de juiste is, benadrukte de Duitse coureur. "Hij geeft op de juiste manier leiding en het is voor iedereen heel duidelijk wat er beter moet. De komende maanden zullen hopelijk bevestigen dat zijn weg de juiste is."

Sebastian Vettel in gesprek met teambaas Mattia Binotto. (Foto: Pro Shots)

'Logisch dat je weinig plezier ziet bij Ferrari'

Door de tegenvallende resultaten overheerst het chagrijn bij Ferrari. De Grand Prix van Duitsland van zondag was de eerste race sinds lange tijd waarbij Vettel na afloop kon lachen. Op het natte circuit werkte hij zich van de laatste plaats op naar de tweede plek achter winnaar Max Verstappen.

"Dat je weinig plezier bij Ferrari ziet, is logisch", vindt Vettel. "Zo gaat dat in een competitie, als het niet lukt om te winnen of als het niet gaat zoals je wilt."

"Natuurlijk was ik blij dat ik nog tweede kon worden. Maar er was maar één coureur met een grote glimlach op zijn gezicht. Die stond boven op het podium", aldus de viervoudig wereldkampioen, die zijn laatste titel in 2013 veroverde.

Vettel vermoedt dat ommekeer aanstaande is

Vettel wees erop dat de ommekeer bij Ferrari aanstaande lijkt. Tijdens de trainingen in Duitsland was het Italiaanse team dominant, maar technische problemen voorkwamen dat Vettel of teamgenoot Charles Leclerc zaterdag poleposition kon pakken.

"Hopelijk kunnen we over een paar maanden terugkijken op dit weekend in Hongarije en zeggen we dan: dat was het omslagpunt, vanaf die race werd alles beter", sprak de 32-jarige Vettel hoopvol. "Het doel is om te winnen. Dat wil ik, en met mij het hele team."

Vettel beseft wel dat de lay-out van de Hungaroring niet ideaal is voor Ferrari, dat het van zijn hoge topsnelheid moet hebben. "Er zijn hier weinig rechte lange stukken, dat is niet gunstig voor ons."

Vettel niet naar het strand in zomerpauze

"Maar een zege hier zou geweldig zijn, dan gaan we met een goed momentum de zomerpauze in. Ik denk dat weinig mensen van ons team naar het strand gaan, ik zeker niet. De fabriek is dicht in de zomer, maar we kunnen wel samen nadenken over wat er beter kan."

Vettel en zijn collega's komen vrijdag voor het eerst de Hungaroring op voor de vrije trainingen, die om 11.00 uur en 15.00 uur beginnen. Zaterdag om 12.00 uur is de derde training, om 15.00 uur gevolgd door de kwalificatie. De Grand Prix van Hongarije begint zondag om 15.10 uur.