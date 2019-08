Pierre Gasly was niet opgelucht nadat de teamleiding van Red Bull Racing deze week openlijk vertelde dat de Fransman het seizoen 'gewoon' af mag maken. De tobbende teamgenoot van Max Verstappen put bovendien hoop en vertrouwen uit de laatste twee Grand Prix-weekends.

Red Bull-topman Helmut Marko meldde na de Grand Prix van Duitsland dat het coureursduo geen wijzigingen zal ondergaan. Daarmee reageerde de Oostenrijker op aanhoudende geruchten dat Gasly vanwege zijn zwakke prestaties op korte termijn plaats moet maken voor Daniil Kvyat van Toro Rosso.

"Helmut en ook teambaas Christian Horner zijn van begin af aan altijd heel duidelijk geweest dat deze line-up voor het hele jaar was", zei Gasly donderdag. "Ik was dan ook niet opgelucht toen Marko dat deze week in de pers zei, het is iets dat ik al langer wist."

"Er is voor mij niets veranderd", aldus de 23-jarige Fransman, die zich niet druk lijkt te maken over de geruchten over zijn nabije toekomst. "Mensen hebben het recht om te zeggen wat ze willen, of dat nou waar is of niet. Ik weet hoe het zit, dat is het belangrijkst."

Gasly kijkt na fouten in Duitsland naar positieve punten

In Duitsland stelde Gasly zondag andermaal teleur. Al vroeg tijdens de natte race viel hij na een spin terug naar de laatste plaats en in de slotfase viel hij uit toen hij in de strijd om de zesde plek achterop reed bij Toro Rosso-coureur Alexander Albon.

Toch kijkt Gasly voornamelijk naar de positieve punten van de laatste weken. "Ik ben erg blij met de progressie sinds Silverstone", doelde hij op de race van bijna drie weken geleden waarin hij vierde werd. "Daar had ik van vrijdag tot en met zondag een sterk weekend."

"In Duitsland was het wisselvalliger. Met een vierde plek zette ik de beste kwalificatie van mijn carrière neer, op slechts een paar tienden van een seconde van de eerste startrij", pikte Verstappens teamgenoot de positieve punten eruit.

"Dat werk bleek helaas voor niets toen ik na de eerste pitstop achteraan kwam te liggen. Gelukkig kon ik liefst dertien plaatsen goedmaken onder moeilijke omstandigheden, het is jammer dat het geen punten opleverde."

De beschadigde wagen van Gasly wordt in Duitsland weggetakeld. (Foto: Pro Shots)

'Nog nooit zoiets meegemaakt als in Duitsland'

Gasly was lang niet de enige coureur die de fout in ging op de Hockenheimring, waar zeven auto's de eindstreep niet haalden. "Ik heb nog nooit zoiets meegemaakt als in Duitsland, het was een loterij met alle pitstops en wisselende omstandigheden", blikte hij terug.

"Soms reed je met droogweerbanden op een nat circuit, dan weer met regenbanden op een droge baan. Het was moeilijk van begin tot eind."

Gasly wil in Hongarije progressie laten zien

Met 55 punten in de WK-stand staat Gasly ver achter de andere vijf coureurs van de topteams. Het is veelzeggend dat hij vooral moet proberen om McLaren-coureur Carlos Sainz (48 punten) voor te blijven.

In Hongarije hoopt hij uit te lopen op de Spanjaard. "Dit is een baan die goed bij onze wagen past. Veel bochten en weinig lange rechte stukken. Best een technische baan, ik houd daar wel van. We zien intern dat het steeds beter gaat. Hopelijk kunnen we de progressie hier op de baan laten zien."

Gasly en zijn collega's komen vrijdag voor het eerst in actie op de Hungaroring, tijdens de vrije trainingen (11.00 en 15.00 uur). Zaterdag om 12.00 uur begint de derde training, om 15.00 uur gevolgd door de kwalificatie. De race gaat zondag om 15.10 uur van start.