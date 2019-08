Na zijn overwinning in de Grand Prix van Duitsland denkt Max Verstappen dat het mogelijk is om dit jaar vijf zeges te boeken. Zondag krijgt hij bij de Grand Prix van Hongarije een eerste kans om zijn totaal van dit jaar op te schroeven naar drie.

Bij aankomst op de Hungaroring, waar zondag de twaalfde van 21 Grands Prix wordt verreden, reageerde Verstappen op de uitspraak van Red Bull Racing-topman Helmut Marko. Die zei in maart, voor de start van het seizoen, dat de renstal minimaal vijf races zou gaan winnen in 2019.

"Aanvankelijk leek vijf zeges me erg moeilijk. Ik vond het een gewaagde voorspelling, zeker in het eerste jaar met Honda als motorleverancier", vertelde Verstappen donderdag.

"Ik heb er met Helmut over gesproken. Honda en Red Bull moesten elkaar eerst goed leren kennen. Elke race leren we van elkaar."

'Ik denk nu dat vijf zeges mogelijk is'

In de eerste maanden van het seizoen leek de doelstelling van Marko onrealistisch, vooral omdat Mercedes de eerste acht races wist te winnen - vaak met overmacht.

Maar in Oostenrijk en Duitsland toonde Verstappen aan dat ook Red Bull dit jaar in staat is om te zegevieren. De Limburger heeft twee van de laatste drie Grands Prix op zijn naam geschreven.

"Ik denk nu dat vijf zeges mogelijk is", zei Verstappen. "Normaal gesproken zijn we in de tweede helft van het seizoen altijd beter. De laatste paar jaar heeft Red Bull zich na de zomer goed weten te ontwikkelen. Hopelijk lukt dat nu weer."

Max Verstappen donderdag in Hongarije. (Foto: Pro Shots)

Verstappen hoopt na updates gelijkwaardig aan Mercedes te zijn

Verstappen noemt Mercedes "nog altijd het dominante team". Zijn zeges waren deels te danken aan het falen van de concurrent. In de hitte van Oostenrijk had de Duitse renstal problemen met de koeling en vorige week in het natte Duitsland gleed Lewis Hamilton in leidende positie van de baan.

"Hopelijk kunnen we het gat met ze dichten", doelde Verstappen op de ontwikkeling van zijn auto, die na de zomer nog enkele updates zal krijgen, waaronder een nieuwe motor. "Als we gelijkwaardig aan hen zijn, hebben we meer kans om te winnen."

Verstappen en zijn collega's komen vrijdag (11.00 uur en 15.00 uur) voor het eerst de Hungaroring op voor de vrije trainingen. Zaterdag om 12.00 uur begint de derde training, om 15.00 uur gevolgd door de kwalificatie. De race begint zondag om 15.10 uur.