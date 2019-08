Alfa Romeo heeft donderdag officieel beroep aangetekend tegen de tijdstraffen die coureurs Kimi Räikkönen en Antonio Giovinazzi zondag kregen na afloop van de Grand Prix van Duitsland.

De koppeling van beide auto's bleek bij de start niet aan de technische eisen te voldoen, waardoor Räikkönen en Giovinazzi in het voordeel waren. Ze kregen daarom ieder een tijdstraf van dertig seconden en eindigden buiten de punten.

De 39-jarige Räikkönen finishte als zevende op de Hockenheimring en werd teruggezet naar de twaalfde plek en de veertien jaar jongere Giovinazzi zakte eveneens vijf posities van de achtste naar de dertiende plek.

Alfa Romeo, dat zondag al aankondigde genoeg bewijs te kunnen vinden om in beroep te gaan, is van mening dat de natte weersomstandigheden de oorzaak zijn van de problemen bij de koppeling. Volgens de renstal ging het om een storing waar ze niks aan konden doen.

Tijdstraffen leveren Kubica eerste WK-punt op

Door de tijdstraf van de Alfa Romeo-coureurs veroverde het kwakkelende Williams het eerste punt van dit seizoen. Robert Kubica schoof namelijk door naar de tiende positie in het eindklassement, goed voor één punt in de WK-stand.

WK-leider Lewis Hamilton hield door de sanctie toch nog twee punten aan de race over. De Mercedes-coureur kwam als elfde over de streep, maar werd negende in de uitslag.

Ook Haas-coureurs Romain Grosjean en Kevin Magnussen profiteerden van de straf en schoven op naar de zevende en achtste plek in de uitslag. Mocht Alfa Romeo in beroep gelijk krijgen, dan raken Hamilton en Kubica hun punten kwijt en verliezen de twee coureurs van Haas een deel van hun punten.

Räikkönen evenaarde in Duitsland aanvankelijk zijn beste eindklassering van dit seizoen, nadat hij ook in Bahrein en Frankrijk als zevende finishte. Giovinazzi zag zijn tweede top tien-klassering dit jaar in rook opgaan. De Italiaan eindigde de Grand Prix van Oostenrijk als tiende.

Komend weekend staat in Hongarije de twaalfde race van het seizoen op het programma. Het is de laatste Grand Prix voor de zomerstop.