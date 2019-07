Daniel Ricciardo is niet tevreden over de progressie die Renault gaandeweg het seizoen heeft geboekt. Vooral het chassis blijft volgens de dertigjarige Australiër achter qua ontwikkeling van de auto.

"In mijn jaren bij Red Bull liep de ontwikkeling van het chassis juist voorop ten opzichte van de ontwikkeling van de motor", zei Ricciardo, die bij Red Bull gebruikmaakte van een Renault-krachtbron, woensdag bij Autosport. "Nu is dat het tegenovergestelde."

Ricciardo maakte aan het eind van vorig jaar de overstap van Red Bull Racing naar Renault. In zijn eerste elf races viel hij drie keer uit. Ook afgelopen weekend in het Duitse Hockenheim haalde hij de de finish niet.

"Over de vooruitgang van de motor ben ik tevreden. Bij het chassis hebben we een aantal kleine dingen gevonden, maar nog niks groots. Zolang je nog niet aan de top van de tijdenlijst staat wil je als coureur altijd meer."

Daniel Ricciardo viel afgelopen weekend in Hockenheim voor de vierde keer dit jaar uit. (Foto: Pro Shots)

'Hadden meer van updates in Frankrijk verwacht'

De Franse stal kwam vorige maand met een groot aantal updates - aan zowel de motor als het chassis - naar de thuisrace in Paul Ricard, maar volgens de voormalig teamgenoot van Max Verstappen bleef duidelijke progressie uit.

"Van dat pakket hadden we absoluut meer verwacht", aldus Ricciardo, die met 22 punten op de elfde plaats staat in het wereldkampioenschap. "Binnen het team heerste het gevoel dat we onder de top van ons kunnen hadden gepresteerd."

"Ik wil niet te hard zijn, want zelf kan ik natuurlijk geen voorvleugel of iets dergelijks ontwerpen. Maar hopelijk leveren de updates waar we nu mee bezig zijn een stuk meer op."

Voordat de Formule 1-coureurs de zomerstop ingaan, staat komend weekend in Budapest nog de Grand Prix van Hongarije op het programma. De kwalificatie is zaterdag om 15.00 uur, terwijl zondag om 15.10 uur de race van start gaat.