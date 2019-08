Een week na de zege van Max Verstappen in Duitsland staat in Hongarije alweer de volgende Grand Prix op het programma. Autocoureur Tom Coronel beantwoordt vijf vragen over de laatste race voor de zomerpauze.

In de spectaculaire race in Duitsland toonde Verstappen zijn kwaliteiten in de regen. In Boedapest wordt komend weekend warm en droog weer voorspeld. Kan hij nu ook winnen?

"Nou, vergis je niet. In Boedapest kan het weer heel verraderlijk zijn. De stad ligt tussen de heuvels en er valt vaak 's middags een kort buitje, dat helemaal niet voorspeld werd. Dat merkte ik een paar jaar geleden toen ik voor BMW touring car reed op de Hungaroring. Ik reed aan de leiding toen het vanuit het niets begon te regenen. Weg was mijn voorsprong."

"Verstappen heeft natuurlijk niet de beste auto, maar dit is wel een circuit dat hem ligt. Het is lekker bochtig, het lijkt wel een kartbaan. Bovendien zal hij met veel zelfvertrouwen aankomen na zijn zege in Duitsland. Veel andere coureurs hebben daar juist een tik op hun neus gehad, die hebben veel minder vertrouwen. Het zou zomaar weer een heel mooi weekend kunnen worden."

WK-stand Formule 1 1. Lewis Hamilton (Mercedes) 225 punten

2. Valtteri Bottas (Mercedes) 184 punten

3. Max Verstappen (Red Bull) 162 punten

4. Sebastian Vettel (Ferrari) 141 punten

5. Charles Leclerc (Ferrari) 120 punten

6. Pierre Gasly (Red Bull) 55 punten

7. Carlos Sainz (McLaren) 48 punten

8. Daniil Kvyat (Toro Rosso) 27 punten

Na zijn zege van zondag staat Verstappen 63 punten achter op Lewis Hamilton in de WK-stand. Kan hij dat na de zomer nog overbruggen?

"Red Bull wordt meestal tijdens het seizoen sterker. Maar laten we realistisch blijven: dit gat gaat Verstappen nooit meer dichten."

"Er komen nog wel een paar circuits aan waar hij voor de winst kan gaan. Mexico natuurlijk, daar heeft hij al twee keer gewonnen. Maar ook Singapore en de Verenigde Staten, daar werd hij een keer tweede na als achttiende te zijn gestart. Het zou al knap zijn als Verstappen de helft van de resterende races weet te winnen en Mercedes de andere helft."

Max Verstappen in Hongarije 2015 (Toro Rosso): vierde

2016 (Red Bull): vijfde

2017 (Red Bull): vijfde

2018 (Red Bull): uitgevallen

Mercedes was in de beginfase van het jaar dominant, maar Verstappen won twee van de laatste drie races. Hoe verklaar je die opmars?

"Iedereen in het team ruikt gewoon dat er iets te halen valt en doet enorm zijn best. Dat blijkt wel uit het pitstoprecord van 1,88 seconde dat Red Bull in Duitsland neerzette bij de laatste stop van Verstappen. Het hele team doet extreem zijn best, omdat ze voelen dat er met Verstappen in bloedvorm en het steeds beter wordende Honda nu gewonnen kan worden."

Lewis Hamilton won al zes keer in Hongarije. (Foto: Pro Shots)

Tegenover de sterke optredens van Verstappen staat het geploeter van teamgenoot Pierre Gasly. Ook in Duitsland was het weer raak met een onnodige uitvalbeurt. De geruchten dat hij na de zomerstop moet plaatsmaken voor Daniil Kvyat van Toro Rosso worden steeds sterker. Gaat dat gebeuren denk jij?

"Ik vind het raar dat ze Kvyat niet meteen al bij Red Bull hebben neergezet. Hij heeft veel meer ervaring dan Gasly en het is logisch om ervaren coureurs bij topteams te hebben."

"De topmensen bij Red Bull moeten goed afwegen of het zin heeft om midden in het seizoen te wisselen. Het belangrijkste is dat Verstappen goed kan presteren. De andere coureur moet hem niet in de weg gaan rijden, maar zou hem wel moeten kunnen helpen. Gasly zit er nu meestal te ver achter, dus Kvyat zou een betere optie zijn. Dan moet Gasly maar even een stapje terug doen om er later twee vooruit te zetten."

Plattegrond van de Hungaroring. (Bron: F1)

Tot slot: wat zijn de bijzonderheden van dit circuit?

"Je kunt hier goed inhalen, vooral in de eerste bochten en de laatste bochten voor start/finish. Daar zijn een aantal combinaties, waarbij je lange remzones hebt en bochten die je op verschillende manieren kunt insturen."

"In het middenstuk is inhalen bijna niet mogelijk, maar de banden gaan hier wel enorm snel slijten. Strategie gaat hier een grote rol spelen en sommigen zullen misschien voor een tweede pitstop moeten kiezen."