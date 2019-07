Topadviseur Helmut Marko sluit uit dat Red Bull Racing Pierre Gasly nog dit jaar vervangt. De 23-jarige Franse coureur moet vrezen voor een vertrek bij de Oostenrijkse renstal na aanhoudende tegenvallende prestaties.

"Dit jaar zullen we de zaken niet veranderen. We zullen het seizoen dus beëindigen zoals het nu gaat", zegt Marko dinsdag in een korte reactie tegen Motorsport.com.

Gasly is bezig aan zijn eerste jaar bij Red Bull en heeft nog nauwelijks indruk kunnen maken. Hij behaalde met de vierde plaats in de Grand Prix van Groot-Brittannië zijn beste prestatie tot dusver.

Afgelopen zondag kreeg Gasly weer kritiek bij de Grand Prix van Duitsland. Hij raakte in de slotfase totaal onnodig de achterkant van Toro Rosso-rijder Alexander Albon, waardoor hij zijn auto aan de kant moest zetten.

Gasly kwam begin dit jaar over van Toro Rosso, het satellietteam van Red Bull. Hij heeft bij Red Bull, waar hij teamgenoot is van Max Verstappen, nog een contract voor meerdere jaren.

Daniil Kvyat balt zijn vuist na zijn fraaie derde plaats in de Grand Prix van Duitsland. (Foto: Pro Shots)

Kvyat genoemd als opvolger Gasly

Daniil Kvyat wordt steeds meer genoemd als de opvolger van Gasly bij Red Bull. De 25-jarige Rus reed in 2015 en 2016 ook al voor Red Bull, maar moest halverwege 2016 plaatsmaken voor Verstappen.

Tegenwoordig is Kvyat actief voor Toro Rosso. Hij eindigde zondag in de spectaculaire regenrace in Duitsland met een derde plaats nog knap op het podium, achter Verstappen en Sebastian Vettel.

Toro Rosso-teambaas Franz Tost denkt dat Kvyat klaar is voor een terugkeer bij Red Bull. "Vooral omdat er nu een langere periode tussen zit. Hij is ervarener en weet hoe hij overal mee moet omgaan. Hij heeft dus zeker een stap gezet", aldus de Oostenrijker.

"Ik zeg altijd dat we coureurs drie jaar bij ons moeten hebben om ze op te leiden. Dan zijn ze pas klaar voor Red Bull. Dat team vecht namelijk voor overwinningen en titels, waardoor de druk compleet anders is. Je moet daarvoor eerst op een ander niveau zitten als coureur."

Het Formule 1-seizoen gaat komend weekend alweer verder met de Grand Prix van Hongarije op de Hungaroring. Dat circuit ligt Red Bull, waardoor Gasly en Verstappen mogen hopen op een goed resultaat.