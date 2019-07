Teambaas Günther Steiner van Haas vreest dat hij binnenkort genoodzaakt is om teamorders door te voeren. De Italiaan denkt dat dit de enige manier is om Romain Grosjean en Kevin Magnussen dit Formule 1-seizoen in het gareel te houden.

De 33-jarige Fransman en de 26-jarige Deen kwamen zondag in de slotfase van de Grand Prix van Duitsland met elkaar in aanraking. De touché leverde weliswaar geen crash op, maar het was al de derde keer dit seizoen dat Grosjean en Magnussen botsten.

Bij de Grand Prix van Spanje in mei gunden de twee teamgenoten elkaar te weinig ruimte en datzelfde gold bij de Grand Prix van Groot-Brittannië twee weken geleden. De botsing op Silverstone zorgde ervoor dat zowel Grosjean als Magnussen de race moest staken.

"Ik ga nadenken over het doorvoeren van teamorders. Veel meer andere opties zijn er niet en op een bepaald punt moet er wel worden ingegrepen", zegt Steiner in gesprek met Motorsport.com.

"Dat wil ik normaal gesproken voorkomen, want ik hou van racen en dat is ook precies wat we moeten doen. Maar als dat telkens tegen ons werkt, kan ik het niet zo door laten gaan. We hadden in Duitsland geluk dat de botsing geen grote gevolgen had, maar het kan opnieuw gebeuren."

'Gezond verstand moet boventoon voeren'

Direct na de botsing op de Hockenheimring van zondag besloot Steiner al in te grijpen door Magnussen te vertellen dat hij Grosjean voor moest laten gaan, omdat de Fransman op dat moment in de race meer snelheid had. De teambaas vindt niet dat hij al eerder in had moeten grijpen.

"Zo duidelijk was het niet dat Grosjean sneller was en bovendien: waarom zou je tegen een andere auto gaan rijden?", vraagt Steiner zich hardop af. "Het gezonde verstand moet weer de boventoon voeren. Als ik me met elke inhaalactie moet bemoeien, kan ik beter zelf achter het stuur gaan zitten. En dan worden we er niet sneller op."

Grosjean en Magnussen brachten ondanks hun touché wel punten binnen in de spectaculaire Grand Prix van Duitsland. Grosjean eindigde als zevende en Magnussen was met zijn achtste plaats in de regenrace goed voor vier punten.

In de WK-stand voor constructeurs staat Haas nu op 26 punten, net als Alfa Romeo. Alleen Williams (één punt) deed het dit seizoen minder goed. Zondag staat in Hongarije de laatste Grand Prix voor de zomerstop op het programma.