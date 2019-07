Red Bull Racing heeft zondag tijdens de Duitse Grand Prix met Max Verstappen de snelste pitstop ooit uitgevoerd. De Nederlander, die op de Hockenheimring voor de zevende keer een Formule 1-race won, stond bij een van zijn vijf pitstops slechts 1,88 seconden stil.

Met die tijd verbeterde Red Bull het eigen pitstoprecord dat eerder deze maand in Groot-Brittannië werd neergezet.

Op Silverstone hadden de monteurs van de renstal uit Milton Keynes drie honderdsten langer de tijd nodig om Pierre Gasly van verse banden te voorzien.

Het record was daarvoor drie jaar lang in handen van Williams. Tijdens de Grand Prix van Europa in Baku in 2016 deden de monteurs 1,92 seconden over een pitstop van Felipe Massa.

Verstappen nog altijd derde in WK-stand

De overwinning in Hockenheim betekende voor Verstappen zijn tweede zege van het jaar. De Red Bull-rijder was eerder de beste in Oostenrijk. In de WK-stand is hij met 162 punten nog altijd de nummer drie.

Wereldkampioen Lewis Hamilton, die een tegenvallende race beleefde, gaat met 225 punten nog altijd royaal aan de leiding. Komende zondag is in Hongarije de volgende Grand Prix.