Sebastian Vettel is trots op zijn tweede plaats in de Grand Prix van Duitsland. De Ferrari-rijder begon helemaal achteraan en vocht zich in de spectaculaire race naar voren.

"Gezien het feit dat ik achteraan startte, kunnen we hier alleen maar heel blij mee zijn. Het was een heel zware race, waarin het moeilijk was om de focus te behouden. Gelukkig hielden we het vol", aldus Vettel.

De viervoudig wereldkampioen, die teamgenoot Charles Leclerc zag uitvallen in Hockenheim, eindigde na drie races op rij zonder podiumplek weer eens bij de eerste drie. De Duitser hoopt dat zijn prestatie een opsteker is voor Ferrari.

"Het is een zware periode voor Ferrari met dagen zoals zaterdag. Het bewijst dat er dingen moeten worden uitgezocht en dat we moeten verbeteren", doelde hij op de desastreus verlopen kwalificatie voor de Duitse Grand Prix.

"We weten wat er beter kan en daar werken we aan. Ik hoop dat men geduldig is en ons de vrijheid en de tijd geeft. In dat opzicht voelt deze tweede plek als een kleine overwinning."

Ferrari-rijder Charles Leclerc belandt in de muur en ziet Max Verstappen passeren. (Foto: Pro Shots)

Leclerc voelt zich schuldig

Vettels teamgenoot Leclerc belandde tijdens de natte Duitse Grand Prix in de muur. De Monegask kende al een teleurstellend weekend, want in de kwalificatie kwam hij door technische problemen niet verder dan de tiende startplek.

Zijn crash in de race zit Leclerc niet lekker. "Ik voel me heel schuldig tegenover het team, de fans en iedereen die er zo hard aan heeft gewerkt om de auto klaar te krijgen voor de race. Ik neem de volle verantwoordelijkheid."

De winst ging in Duitsland naar Max Verstappen, die namens Red Bull Racing het podium deelde met Vettel en Toro Rosso-rijder Daniil Kvyat. Mercedes-coureur Lewis Hamilton kende een teleurstellende race, maar leidt nog altijd ruim in de strijd om de wereldtitel.

Komende zondag staat in Hongarije de volgende Grand Prix op het programma. De race op de Hungaroring is de laatste voor de zomerstop.