De Grand Prix van Duitsland stond zondag dusdanig bol van incidenten, spanning en strijd dat het onmogelijk is om de race helemaal te analyseren. We pakken er een paar uitschieters en tegenvallers uit. Wie was goed en wie was slecht op het natte Hockenheim?

Top - Max Verstappen

Max Verstappen moet even gevloekt hebben toen zijn Red Bull stond te spinnen op de tweede startplaats terwijl het veld om hem heen een goede start had. Maar toen herpakte hij zich. Al snel dook de Red Bull op in de spiegel van Valtteri Bottas in de Mercedes, waarmee het voor het Duitse team direct duidelijk was dat ze voor een kroon op de festiviteiten op Hockenheim toch vooral met die ene Red Bull moesten afrekenen.

Uiteindelijk maakte Verstappen slechts één foutje, terwijl zijn grote concurrenten opzichtig faalden. De race stond verder in het teken van een strak tempo en hoge concentratie. Dat was vooral duidelijk bij de herstart achter de safetycar. Twee keer vertrok Verstappen als een pijl uit een boog en kon niemand de Nederlander bijhouden.

Flop - Mercedes

Kort na de race doken al filmpjes op van de pitstop van Lewis Hamilton, met daaronder Benny Hill-muziek. De chaos die ontstond toen de wereldkampioen plotseling de pits in kwam was Mercedes-onwaardig, terwijl het zo'n fraai weekend had moeten worden voor het team, dat 125 jaar autosport-activiteiten vierde met een speciale kleurstelling en teamkleding uit de jaren vijftig. Een feest werd het allerminst.

Hamilton maakte twee grote fouten in één race, wat hoogst ongebruikelijk is. Daarmee verdwenen zijn winstkansen als sneeuw voor de zon. Bottas maakt wel vaker een slippertje, en zorgde zondag voor de hardste klapper. Een weekend om snel te vergeten voor Toto Wolff en co.

Top - Sebastian Vettel

De zaterdag voltrok zich als een Italiaans drama voor Ferrari. Beide auto's haalden het einde van de kwalificatie niet. Die negatieve deken bleef zondag over het team hangen toen Charles Leclerc zijn auto in het grind begroef. Maar toen stond Sebastian Vettel op. Gestart vanaf de laatste plaats bleef de thuisfavoriet lang uit de problemen en werkte zich langzaam maar zeker naar voren.

Ferrari nam een paar strategische gokken, maar sloeg de plank nooit echt mis. Toen de safetycar naar binnen ging, toonde Vettel aan dat hij nog altijd een topcoureur is. Beheerst klom de viervoudig wereldkampioen op naar de tweede plaats. Het foutje in de laatste ronde, dat hem bijna een plaats kostte, zien we door de vingers.

Flop - Pierre Gasly

Races zoals zondag zijn dé kans voor een coureur onder druk om reclame voor zichzelf te maken. Pierre Gasly pakte die mogelijkheid niet. De Fransman had net zo'n slechte start als Verstappen en bleef daarna de hele race rond de puntengrens knokken.

Echt overtuigen in die gevechten deed hij niet. Het was daarna tekenend dat hij uitgerekend in duel met een Toro Rosso-coureur zijn Waterloo vond. De rijders van het talenten-team van Red Bull reden de hele race in de schijnwerpers, Gasly niet.

Top - Scuderia Toro Rosso

Alexander Albon werd zesde op Hockenheim en scoorde daarmee zijn beste klassering tot nu toe. De Thaise debutant reed voor het eerst een regenrace in de Formule 1, maar leek daar geen enkele moeite mee te hebben. Volwassen mengde het Red Bull-talent zich in de gevechten, onder meer met Hamilton.

De strategie pakte uiteindelijk niet helemaal goed uit voor de 23-jarige Albon, die nog iets meer had verdiend dan de zesde plek. Daniil Kvyat kwam na een goede bandenstrategie pas na drie kwart van de race opzetten, maar deed toen wel alles goed. Dat de Rus Vettel niet achter zich kon houden was geen schande en de derde plaats voor de kersverse vader bracht hem weer dichter bij een terugkeer bij Red Bull.

Troostprijs - Nico Hülkenberg

Nico Hülkenberg reed 167 Grands Prix, zonder ooit op het podium te hebben gestaan. Zondag, voor eigen publiek, leek het dan eindelijk te gebeuren. De Duitser reed een piekfijne race, gebruikte al zijn ervaring om uit de problemen te blijven en lag enkele ronden zelfs tweede. Net op het moment dat Formule 1-volgers begonnen te twitteren over 'dat eerste podium' voor 'Hulk' ging het mis.

De Renault gleed van de baan in bocht zestien en leek daarna als een magneet richting de bandenstapels te worden getrokken. Hülkenberg kwam daarna weer in beeld terwijl hij hard zat te balen in een hokje van de baancommissarissen. Dit soort kansen zijn schaars, besefte hij.