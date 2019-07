Christian Horner vindt het ongelooflijk hoe Max Verstappen zondag naar de overwinning reed in de Grand Prix van Duitsland. De teambaas van Red Bull Racing prijst de mentale kracht van de Limburger.

"Zijn wagenbeheersing is geweldig en volgens mij geniet hij ook van deze omstandigheden", zei Horner na de spectaculaire regenrace op het circuit van Hockenheim tegen onder meer Motorsport.com.

"Hij excelleert altijd in deze situaties en hij heeft zó veel vertrouwen in de auto dat hij dingen kan doen en tegelijkertijd zijn banden kan sparen. Het is extreem indrukwekkend."

De Duitse Grand Prix stond onder wisselende weersomstandigheden bol van de incidenten. Verstappen, die liefst vijf pitstops maakte, kwam halverwege aan de leiding, gaf die positie niet meer uit handen en boekte zijn zevende zege in de Formule 1.

"Max deed het fantastisch door weg te rijden bij de rest en goed voor zijn banden te zorgen. We hebben hem aan het einde gevraagd niet voor de snelste ronde te gaan, maar die reed hij alsnog, zonder al te veel gebruik te maken van de kerbs", aldus Horner.

"Hij bleef gewoon koel en controleerde zijn auto en zijn banden. Als je hem tijdens de race hoorde praten met zijn engineer, was het bijna alsof hij een zondagsritje aan het maken was."

Ferrari-rijder Charles Leclerc belandde in de muur, waarna Max Verstappen aan de leiding kwam in Duitsland. (Foto: Pro Shots)

Verstappen kende slechte start

De 45-jarige Horner zag dat zowel Verstappen als teamgenoot Pierre Gasly een slechte start had, maar is onder de indruk van de manier waarop de Nederlander zich snel herpakte. "Hij hield zijn hoofd koel en zat binnen de kortste keren alweer achter een Mercedes", aldus de Brit.

"We wisselden vervolgens naar intermediates, waarna het zaak was om goed voor de linkervoorband te zorgen, aangezien dit circuit vrij veel van die band eist. Max deed dat fantastisch en kon ondertussen ook nog Bottas onder druk zetten."

De overwinning in Hockenheim betekende voor Verstappen zijn tweede overwinning van het jaar. De Red Bull-rijder was eerder de beste in Oostenrijk. In de WK-stand is hij met 162 punten nog altijd de nummer drie.

Wereldkampioen Lewis Hamilton, die een tegenvallende race beleefde, gaat met 225 punten nog altijd royaal aan de leiding. Komende zondag is in Hongarije de volgende Grand Prix.