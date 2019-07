In een race waarin Mercedes zijn 125-jarige aanwezigheid in de autosport vierde, eindigde het Duitse team zondag voor eigen publiek met slechts twee punten. Teambaas Toto Wolff sprak op de Hockenheimring van "een weekend dat niet veel slechter kon".

Valtteri Bottas crashte in de slotfase terwijl hij op de vierde plek lag. Lewis Hamilton werd na een serie fouten, slechte beslissingen en een tijdstraf negende. Daarmee verliep de tweehonderdste race van het doorgaans dominerende team dramatisch.

Aan het begin van de natte race lagen Hamilton en Bottas op de eerste twee plekken, doordat de latere winnaar Verstappen een slechte start kende. "We hadden een goede start, maar tijdens de race kregen we te maken met enkele incidenten en lastige omstandigheden", keek Wolff terug.

Het slechte weekend viel niet alleen de coureurs te verwijten, zo moest Wolff vaststellen. "We maakten enkele verkeerde keuzes en daarna liep alles fout."

Uitslag GP Duitsland 1. Max Verstappen (Red Bull) 25 punten +1

2. Sebastian Vettel (Ferrari) 18 punten

3. Daniil Kvyat (Toro Rosso) 15 punten

4. Lance Stroll (Racing Point) 12 punten

5. Carlos Sainz (McLaren) 10 punten

6. Alexander Albon (Toro Rosso) 8 punten

7. Romain Grosjean (Haas) 6 punten

8. Kevin Magnussen (Haas) 4 punten

9. Lewis Hamilton (Mercedes) 2 punten

10. Robert Kubica (Williams) 1 punt

'We waren niet voorbereid op de pitstop'

Daarmee doelde de Oostenrijkse teambaas met name op een compleet mislukte pitstop van Lewis Hamilton. Nadat hij van de baan vloog en de bandenstapel schampte, moest de Brit een nieuwe neus op zijn auto laten zetten. Dat verliep behoorlijk onhandig en het duurde lang voordat Hamilton nieuwe banden kreeg.

De Brit kreeg bovendien een tijdstraf van vijf seconden, omdat hij op ongeoorloofde wijze de pitstraat binnenreed. "Het was erg ongelukkig dat hij vlak voor de ingang van de pits van de baan schoot", zei Wolff. "We waren niet voorbereid op die pitstop en maakten ook nog eens een verkeerde keuze."

Door het geklungel bij de pitstop van Hamilton moest Bottas een ronde langer doorrijden terwijl de safetycar op de baan reed. Toen hij wel naar binnen ging voor een bandenwissel verloor hij de leiding en kwam hij als vierde weer de baan op.

Bottas geeft zichzelf schuld van crash

In zijn jacht naar een podiumplek nam Bottas vervolgens te veel risico. De coureur rekende de crash zichzelf aan. "Het was mijn eigen fout, hier moet ik van leren", zei de 29-jarige Fin.

"Het team gaf me opdracht om harder te pushen op jacht naar een podiumplaats en dat deed ik duidelijk iets te hard. Misschien had ik iets kalmer moeten blijven, dan had ik in elk geval wat WK-punten gepakt."

Bottas was een van de maar liefst zeven uitvallers in de chaotische Duitse Grand Prix. "Onder deze lastige omstandigheden is het moeilijk om geen fouten te maken. Ik had een foutloze race moeten rijden, maar dat is me niet gelukt", zei de teleurgestelde coureur.

'We kunnen ons niet permitteren wat aan te klooien'

Mercedes is doorgaans oppermachtig dit seizoen en boekte al zeven keer een één-twee. Hamilton (225 punten) heeft nog altijd een riante voorsprong in de WK-stand op Bottas (184) en Verstappen (162).

"Vandaag heeft wel aangetoond dat we het ons niet kunnen permitteren om wat aan te klooien", zei Wolff. "We moeten ons blijven concentreren op ons werk."

Volgend weekend krijgt Mercedes kans op revanche, als in Hongarije de laatste Grand Prix voor de zomerstop wordt verreden.