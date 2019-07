Daniil Kvyat heeft een weekend om nooit te vergeten beleefd. De Rus van Toro Rosso werd zaterdag vader van een dochter en pakte zondag een sensationele podiumplaats in de spectaculaire Grand Prix van Duitsland.

Kvyat werd zo de eerste coureur met een podiumplek die niet voor een van de drie topteams rijdt sinds Sérgio Pérez vorig jaar in Azerbeidzjan. De 25-jarige Rus moest zondag alleen winnaar Max Verstappen en Sebastian Vettel voor laten.

"Het is geweldig om weer op het podium te staan. Fantastisch om Toro Rosso weer eens een top drie-plek te bezorgen", zei Kvyat in een eerste reactie na de race.

"Deze race was een emotionele achtbaan, net als mijn hele carrière", zei de coureur die in 2016 bij Red Bull werd weggestuurd om plaats te maken voor Verstappen en na een jaar afwezigheid dit seizoen terug mocht keren bij Toro Rosso.

Dat team pakte pas één keer eerder een podiumplaats in de Formule 1. In 2008 boekte Vettel in dienst van het Italiaanse team een verrassende zege in Italië. Kvyat stond tweemaal eerder op het ereschavot. In zijn tijd bij Red Bull werd hij in 2015 tweede in Hongarije en in 2016 derde in China.

'Het was een horrorfilm met zwarte humor'

Kvyat begon als veertiende en had lange tijd geen zicht op een podiumplek in de race, die bol stond van de incidenten. "De race was knotsgek en ik kon er gelukkig voor zorgen dat alles op zijn plek viel."

Net als veel anderen had Kvyat moeite met de wisselende omstandigheden op de Hockenheimring, waar de meeste coureurs een handvol pitstops maakten. "Het was een soort horrorfilm, gemengd met zwarte humor. Ik dacht dat ik kansloos was voor een mooi resultaat, maar mijn kansen draaiden plotseling helemaal om."

"Het was een geweldige race. Na de geboorte van mijn dochter is mijn weekend nu helemaal compleet", aldus Kvyat.