Max Verstappen is trots dat hij er zondag onder bijzonder lastige omstandigheden in is geslaagd de Grand Prix van Duitsland te winnen. De Nederlander boekte op de kletsnatte Hockenheimring zijn tweede zege van het seizoen.

"Dit is echt geweldig", zei een dolgelukkige Verstappen in een eerste reactie na de race. "De omstandigheden waren door de natte baan heel erg lastig en daarom was het de kunst om zo min mogelijk fouten te maken. Ik ben heel tevreden over mijn race en deze overwinning."

De 21-jarige coureur van Red Bull Racing, die door de kletsnatte baan een dramatische start kende en tijdens de race nog een spin van 360 graden maakte, deelde het podium met Sebastian Vettel (Ferrari) en Toro Rosso-coureur Daniil Kvyat, die zeer verrassend als derde over de streep kwam in de spectaculaire Grand Prix.

Voor Verstappen was het zijn zevende zege uit zijn carrière en zijn tweede in de laatste drie races. Hij won eind juni op spectaculaire wijze de Grand Prix van Oostenrijk. Ook in Australië en Spanje (derde) eindigde Verstappen op het podium.

'We hoefden in slotfase niet meer te pushen'

Vettel was in de slotfase van de race in Duitsland bezig aan een inhaalrace en kwam in de voorlaatste ronde op de tweede plek te liggen, maar Verstappen vreesde niet dat de Duitser van Ferrari hem nog in zou halen.

"We hadden de snelste ronde en nog een marge op het eind. Dan hoef je niet meer te pushen dan nodig is", aldus Verstappen bij Ziggo Sport. "Ik probeer altijd het beste van mezelf te vragen in de race en dan hoop ik dat de auto meewerkt. Dat was nu het geval."

In de spectaculaire race moest Verstappen vanwege de wisselende omstandigheden vijf pitstops maken. "We hebben als team de juiste beslissingen gemaakt."

Over een week staat in Hongarije de laatste race voor de zomerstop op het programma. Verstappen moest de Grand Prix op de Hungaroring vorig jaar al na vijf ronden staken door een motorprobleem.