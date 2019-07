Max Verstappen heeft zondag de knotsgekke Grand Prix van Duitsland gewonnen. Op de kletsnatte Hockenheimring bleef Mercedes na een spectaculaire race buiten de punten.

De race stond onder wisselende weersomstandigheden bol van de incidenten met zeven uitvallers en diverse safetycar-situaties en duurde bijna twee uur. Verstappen - die liefst vijf pitstops maakte - kwam halverwege kort na een crash van Ferrari-coureur Charles Leclerc aan de leiding en reed in de chaotische race naar de zege.

Na zijn zege in Oostenrijk boekte Verstappen zijn tweede overwinning van het jaar. De 21-jarige Limburger heeft in zijn hele carrière zeven races gewonnen. In WK-stand komt de Red Bull-coureur op 162 punten. Lewis Hamilton (223) leidt voor Valtteri Bottas (184).

Achter Verstappen legde Sebastian Vettel beslag op de tweede plek en zorgde Toro Ross-coureur Daniil Kvyat voor een sensatie door derde te worden.

Mercedes en in mindere mate Ferrari kenden een dramatisch weekend. Hamilton maakte enkele zeldzame fouten en eindigde als elfde, zijn teamgenoot Bottas crashte in de slotfase terwijl hij vierde lag. Leclerc was ook een van de uitvallers en de achteraan gestarte Vettel legde ternauwernood beslag op de tweede plek.

Uitslag GP Duitsland 1. Max Verstappen (Red Bull) 25 punten +1

2. Sebastian Vettel (Ferrari) 18 punten

3. Daniil Kvyat (Toro Rosso) 15 punten

4. Lance Stroll (Racing Point) 12 punten

5. Carlos Sainz (McLaren) 10 punten

6. Alexander Albon (Toro Rosso) 8 punten

7. Kimi Räikkönen (Alfa Romeo) 6 punten

8. Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo) 4 punten

9. Romain Grosjean (Haas) 2 punten

10 Kevin Magnussen (Haas) 1 punt

Red Bull kent dramatische start op Hockenheim

Verstappen en zijn teamgenoot Pierre Gasly kenden een zeer zwakke start, want beide Red Bulls kwamen traag van hun plek. Verstappen viel van de tweede naar de vierde plek terug en Gasly zakte zelfs van de vierde naar de achtste plaats.

Sergio Pérez werd door een crash op het kletsnatte circuit de eerste uitvaller van de dag. De safetycar moest de baan op komen zodat de auto van Racing Point veilig van de baan kon worden gehaald.

Bijna alle coureurs, onder wie leider Hamilton, nummer twee Bottas en Verstappen maakten van de situatie gebruik om van regenbanden naar intermediates te ruilen. Haas-coureur Kevin Magnussen deed dat niet en steeg naar de tweede plek, maar de Deen werd al snel weer ingehaald door Bottas en Verstappen.

Gasly zakte door een spin terug naar de laatste plaats en moest aan een lange en moeizame opmars door het veld beginnen. Een van de coureurs die hij kon passeren was Daniel Ricciardo. De Australiër werd de tweede uitvaller toen zijn motor ontplofte.

Pierre Gasly spint al vroeg in de race, maar kan nog verder rijden. (Foto: Getty Images)

Leclerc crasht, ook Hamilton in de fout

Na zo'n achttien rondes begon Verstappen de druk bij Bottas op te voeren in de strijd om de tweede plek. Van achteruit kwam de als tiende gestarte Ferrari-coureur Charles Leclerc snel dichter bij de Fin en de Nederlander.

Verstappen kon niet voorbij Bottas en wisselde in de 26e ronde als een van de eerste coureurs naar droogweerbanden. Hij spinde vervolgens op het natte circuit en hield zijn auto knap op de baan.

Vlak daarna was er een 'virtual safetycar' toen Lando Norris uitviel. Leclerc profiteerde door een pitstop te maken en voor Bottas en Verstappen als nummer twee op de baan te komen.

Op zijn droogweerbanden schoot Leclerc op de laatste bocht voor start/finish van de baan af en werd de vierde uitvaller. Opnieuw was er een virtuele safety car, waarbij leider Hamilton op hetzelfde punt als de Ferrari-coureur uit de bocht vloog.

Hij moest de pits in voor een nieuwe neus en verloor de leiding aan Bottas. Later zou de Brit een tijdstraf van 5 seconden krijgen omdat hij op ongeoorloofde wijze de pitstraat in reed.

Leclerc staat na zijn crash in de grindbak. (Foto: Pro Shots)

Verstappen komt halverwege aan de leiding

Een ronde later moest Bottas naar binnen voor een bandenwissel, waardoor Verstappen halverwege de race aan de leiding kwam voor Renault-coureur Nico Hülkenberg. Alle coureurs reden weer op intermediates, omdat het toch weer was gaan regenen.

Hülkenberg werd gepasseerd door de coureurs van Merecedes en vloog vanaf de vierde plek van de baan, waardoor de safetycar opnieuw in actie moest komen. Verstappen wisselde naar nieuwe intermediatebanden en behield de leiding, waardoor hij zijn tweede zege van het seizoen boekte.

Hamilton viel na het inlassen van zijn tijdstraf terug naar de laatste plaats. Zijn teamgenoot Bottas crashte in de slotfase en viel uit. In de laatste ronde reed Verstappens teamgenoot Gasly in de strijd om de zesde plek zijn voorvleugel kapot op de achterkant van Alexander Albon en werd de zevende uitvaller.