GP Duitsland ·

Max Verstappen waakt voor onderschatting voorafgaand aan de Duitse Grand Prix. De Nederlander staat bekend als een sterke regenrijder. "Maar niemand weet hoe deze auto's in de regen reageren", zegt de Nederlander in gesprek met Ziggo Sport. "We hebben eigenlijk sinds 2016 geen echte regenrace meer gehad. Ik ga het even afwachten en dan zien we wel wat er gebeurt. Het is zaak om de auto op de baan te houden."