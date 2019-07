Sebastian Vettel en Charles Leclerc balen er stevig van dat ze zaterdag beiden uitvielen in de kwalificatie voor de Grand Prix van Duitsland. De Ferrari-coureurs hadden last van technische problemen.

"Wat een drama", treurde Vettel na de kwalificatie bij Ziggo Sport. "Ik had echt een goed gevoel vanmorgen. Ik heb geen idee wat de oorzaak hiervan is."

De 32-jarige Duitser viel in de kwalificatie al vroeg uit met een probleem aan zijn turbo. Hij gaat hierdoor zondag voor eigen publiek als laatste van start op de Hockenheimring.

"Ik weet niet wat er precies gebeurde, maar er brak iets aan de turbo. Dat is natuurlijk heel zuur. De auto was geweldig en dan verspelen we zo'n kans."

In de vrije trainingen zetten Vettel en Leclerc telkens de snelste tijden neer. Alleen Max Verstappen slaagde er tijdens de derde sessie in om zich tussen het Ferrari-duo te nestelen.

'Het is enorm zonde dat het zo eindigt'

Bij Leclerc ging het mis bij het begin van het beslissende laatste deel van de kwalificatie, waardoor hij als tiende start. Volgens Ferrari had de Monegask een probleem met het brandstofsysteem.

"Het is heel jammer, maar dit soort dingen gebeuren nu eenmaal", zei Leclerc. "Ik zal proberen om morgen agressiever te rijden en zoveel mogelijk coureurs in te halen in het eerste deel van de race. Hopelijk kunnen we toch nog een goede race afwerken."

"Het is een heel moeilijke dag voor het team, maar ik hoop dat het morgen een positievere dag wordt. Ik voelde me namelijk het hele weekend fantastisch in de auto en dus is het enorm zonde dat het zo eindigt."

De Grand Prix van Duitsland start zondag om 15.10 uur. Meteorologen voorspellen dat er dan 50 procent kans op regen is tijdens de race.