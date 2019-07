Max Verstappen is redelijk blij met zijn tweede startplek bij de Grand Prix van Duitsland. De Red Bull-coureur zegt dat de technische problemen van Ferrari tijdens de kwalificatie meespeelden.

"Dit is niet verkeerd, maar we moeten realistisch blijven", zei Verstappen na afloop van de kwalificatie bij Ziggo Sport. "Ferrari is het hele weekend al heel snel, maar had in de kwalificatie juist problemen. Desondanks is het goed om op de eerste startrij te staan."

Ferrari-coureurs Sebastian Vettel en Charles Leclerc zetten in de trainingen de snelste tijden neer, maar hadden in de kwalificatie te maken met problemen. Vettel viel al vroeg in de kwalificatie uit met een probleem aan zijn turbo en start zondag als laatste.

Bij Leclerc ging het mis bij het begin van het beslissende laatste deel van de kwalificatie, maar het is onduidelijk of hij hetzelfde probleem had als Vettel. De Monegask gaat zondag als tiende van start.

De 21-jarige Verstappen moest in de kwalificatie op de Hockenheimring alleen Lewis Hamilton voor zich dulden. Voor de Limburger, die ruim drie tienden toegaf op de regerend wereldkampioen, verliep tijdens de kwalificatie niet alles naar wens.

"Ik had in Q2 een probleem met een engine mode setting en verloor vermogen op het rechte stuk", liet hij weten. "Nadat ik naar binnen was geweest, was het opgelost. Omdat de tijd bijna voorbij was, moest ik wel op softs kwalificeren."

Verstappen hoopt op regen tijdens race

Verstappen hoopt dat het tijdens de race gaat regenen. De Nederlander moet nog even afwachten of dat zal gebeuren, want meteorologen voorspellen dat er zondag 50 procent kans op regen is tijdens de GP van Duitsland.

"Ik hoop dat het gaat regenen. Ik hoopte eigenlijk dat het vandaag al ging regenen. We zullen zien wat het gaat worden", besloot Verstappen.

De Grand Prix van Duitsland start zondag om 15.10 uur. Vorig jaar eindigde Verstappen als vierde op de Hockenheimring en ging Hamilton met de overwinning aan de haal.