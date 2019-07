Max Verstappen begint zondag vanaf de tweede startplaats aan de Grand Prix van Duitsland. Lewis Hamilton legde zaterdag in de kwalificatie beslag op de poleposition. Ferrari-coureurs Sebastian Vettel en Charles Leclerc vielen uit met technische problemen.

Valtteri Bottas werd derde in de kwalificatie op een droog en warm Hockenheim. Verstappens Red Bull-teamgenoot Pierre Gasly werd vierde. Het was voor de Fransman zijn beste kwalificatie in zijn loopbaan.



Mercedes-rijder Hamilton pakte zijn 87e poleposition in zijn carrière, Verstappen start voor de zevende keer vanaf de tweede plaats.

Ferrari had grote problemen. Vettel viel al vroeg in de kwalificatie uit met een technisch probleem aan zijn turbo. Voor Leclerc ging het aan het begin van het beslissende laatste deel mis. De Ferrari-monteurs stelden ontzet vast dat er iets mis was met de auto van de Monegask, die vervolgens maar uitstapte. Of Leclerc hetzelfde probleem had als Vettel, is onduidelijk. Hij start zondag als tiende.

Kimi Räikkönen beleefde een goede kwalificatie in zijn Alfa Romeo. De Fin pakte bij het ontbreken van de Ferrari's de vijfde plaats, voor Romain Grosjean in de Haas en Carlos Sainz van McLaren. Sergio Pérez (Racing Point) en Nico Hülkenberg (Renault) starten zondag als achtste en negende.

Ook Verstappen klaagt over de motor

Verstappen klaagde in het tweede deel van de kwalificatie over zijn Honda-motor. Het probleem was aanleiding voor de Limburger om zijn ronde op mediums af te breken. Als hij op die banden Q3 had gehaald, dan mocht hij daar zondag de race op starten, maar in zijn uiteindelijk enige poging koos Verstappen veilig voor de snellere softbanden.

De twee Mercedes-coureurs en Leclerc reden hun tijd in Q2 wel op de gele mediumband, waarmee ze zondag vanaf de start in principe langer door kunnen rijden.

Weer problemen bij Vettel

Vettel ging in de openingsfase van de kwalificatie wel de baan op, maar had snel door dat er iets mis was met zijn Ferrari. "Er blaast ergens lucht uit, denk ik", vertelde de Duitser zijn team over de boordradio.

De monteurs deden daarna een poging om de thuisfavoriet weer de baan op te sturen, maar slaagden daar door de wegtikkende tijd niet meer in. Vettel had drie weken geleden in Oostenrijk ook al technische problemen in de kwalificatie. De Duitser start zondag achteraan of mogelijk uit de pitsstraat.

De Grand Prix van Duitsland start zondag om 15.10 uur. Meteorologen voorspellen dat er 50 procent kans is op regen tijdens de race.