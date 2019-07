Max Verstappen heeft zaterdag in de derde en laatste vrije training voor de Grand Prix van Duitsland vertrouwen opgedaan voor de kwalificatie van later op de dag. De Nederlander reed in zijn Red Bull de tweede tijd op de Hockenheimring.

Alleen Charles Leclerc was sneller dan Verstappen. De 21-jarige Monegask van Ferrari legde zijn beste ronde in 1.12,380 af, bijna twee tiende van een seconde sneller dan leeftijdsgenoot Verstappen (1.12,548).

Sebastian Vettel (1.12,644) gaf in de Ferrari een kleine tiende van een seconde op Verstappen toe, terwijl het gat met Valtteri Bottas (Mercedes) flink groter was: 1.12,890. Diens teamgenoot Lewis Hamilton, regerend kampioen en WK-leider, bleef met 1.12,965 nog verder achter.

Kevin Magnussen (Haas) nestelde zich met een snelste ronde van 1.12,893 tussen de twee Mercedessen in. De top tien werd gecompleteerd door Carlos Sainz (McLaren), Verstappens Red Bull-maat Pierre Gasly, Kimi Räikkönen (Alfa Romeo) en Romain Grosjean (Haas).

Uitslag derde vrije training GP Duitsland 1. Charles Leclerc (Ferrari) - 1.12,380

2. Max Verstappen (Red Bull) - 1.12,548

3. Sebastian Vettel (Ferrari) - 1.12,644

4. Valtteri Bottas (Mercedes) - 1.12,890

5. Kevin Magnussen (Haas) - 1.12,893

6. Lewis Hamilton (Mercedes) - 1.12,965

7. Carlos Sainz (McLaren) - 1.13,300

8. Pierre Gasly (Red Bull) - 1.13,324

9. Kimi Räikkönen (Alfa Romeo) - 1.13,351

10. Romain Grosjean (Haas) - 1.13,378

Charles Leclerc was vrijdag in de tweede vrije training ook al de snelste. (Foto: Pro Shots)

Verstappen eindigde één keer op podium in Duitsland

Vrijdag in de eerste twee vrije trainingssessies was Verstappen nog goed voor de vierde en vijfde tijd. Vorig jaar werd de Nederland vierde in Hockenheim, in 2016 eindigde hij voor de eerste en voorlopig enige keer op het podium in de Duitse Grand Prix: derde.

Later op zaterdag volgt de kwalificatie op de Hockenheimring. Vanaf 15.00 uur hoopt Verstappen voor het eerst in zijn loopbaan op poleposition te belanden. De lichten voor de race gaan zondag om 15.10 uur uit.