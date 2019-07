Max Verstappen heeft vrijdag bij de tweede vrije training voor de Grand Prix van Duitsland de vijfde tijd genoteerd. De Red Bull-coureur gaf 0,6 seconde toe op Charles Leclerc, die de snelste tijd reed.

De 21-jarige Verstappen kwam op de Hockenheimring tot een tijd van 1.14,133. Daarmee was hij iets sneller dan in de eerste sessie, waar hij met 1.14,330 de vierde tijd klokte.

Aan het begin van de tweede training stond Verstappen lange tijd binnen. Hij klaagde over een gebrek aan vermogen, maar het is onduidelijk wat precies het probleem was. Uiteindelijk kwam hij tot 23 rondes.

Leclerc hield in zijn Ferrari met 1.13,449 zijn teamgenoot Sebastian Vettel (1.13,573) achter zich. In de eerste training waren de rollen nog omgedraaid. Daarin realiseerde de Duitser de snelste tijd en eindigde Leclerc als tweede.

Kort achter de twee Ferrari's reed Lewis Hamilton met 1.13,595 de derde tijd. De regerend wereldkampioen was in zijn Mercedes wel een stuk sneller dan zijn teamgenoot Valtteri Bottas (1.14,111).

Uitslag tweede vrije training GP Duitsland 1. Charles Leclerc (Ferrari) 1.13,449

2. Sebastian Vettel (Ferrari) 1.13,573

3. Lewis Hamilton (Mercedes) 1.13,595

4. Valtteri Bottas (Mercedes) 1.14,111

5. Max Verstappen (Red Bull) 1.14,133

6. Romain Grosjean (Haas) 1.14,179

7. Lance Stroll (Racing Point) 1.14,268

8. Kimi Räikkönen (Alfa Romeo) 1.14,458

9. Nico Hülkenberg (Renault) 1.14,472

10. Sergio Pérez (Racing Point) 1.14,518

Gasly crasht in slotfase

De tweede training moest in de slotfase onderbroken worden met een rode vlag vanwege een crash van Pierre Gasly. De Franse teamgenoot van Verstappen schoot bij het opkomen van het rechte stuk van de baan. Gasly bleef daarbij ongedeerd.

Tijdens de eerste trainingen in Duitsland was het snikheet, maar in het weekend wordt juist veel regen verwacht.

Zaterdag om 12.00 uur staat de derde vrije training op het programma, om 15.00 uur gevolgd door de kwalificatie. De race gaat zondag om 15.10 uur van start.