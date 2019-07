Williams is vol optimisme naar Duitsland afgereisd voor de elfde Grand Prix van het jaar. De Britse renstal is al het hele jaar hekkensluiter in de Formule 1, maar denkt door enkele updates de strijd aan te kunnen gaan.

"In de fabriek is veel werk verzet op aerodynamisch gebied. En we hebben enkele nieuwe onderdelen op de auto", zei teambaas Claire Williams donderdag tegen Motorsport.

"Er is in de fabriek echt buitengewoon werk geleverd in wat tot dusver een zeer teleurstellend jaar is", aldus Williams. Robert Kubica en George Russell rijden het hele jaar al op ruime achterstand van de andere teams hun rondes.

"Bij de start van het seizoen waren we 1,5 seconde trager dan de negende plek. Dat is een heel groot verschil om binnen een jaar goed te maken", vertelde de teambaas.

Tijdens de eerste trainingen op vrijdag moeten blijken of de updates goed werken. "We zullen dit weekend moeten afwachten hoe de balans in de auto is. Maar als die goed is, dan kunnen we ons mogelijk in de strijd mengen. De coureurs willen niets anders dan met andere teams knokken op de baan."

In de laatste twee races kon het team al strijden met Haas, dat tegenvallende Grands Prix kende. "Maar we willen ons echt in het middenveld melden. Dat is het doel voor de rest van het jaar."

Williams-coureur George Russell. (Foto: Pro Shots)

Russell minder optimistisch dan teambaas

Kubica zal vrijdag tijdens de eerste trainingen op de Hockenheimring al met de geüpdate auto rijden. Als dat goed bevalt, volgt Russell zaterdag.

De 21-jarige Brit is wat minder optimistisch gestemd dan zijn teambaas. "Ik ben er vrij zeker van dat we in Duitsland opnieuw de traagste zijn."

"Maar met deze updates zullen we voor het eerst dit jaar een goede stap vooruit kunnen zetten. Het is moeilijk om te zeggen hoeveel progressie we precies gaan boeken", blijft Russell voorzichtig.

Russell, Kubica en hun collega's komen vrijdag om 11.00 uur en 15.00 uur voor het eerst de baan op voor de vrije trainingen. Ook op zaterdag om 12.00 uur is er nog een training op de Hockenheimring, om 15.00 uur gevolgd door de kwalificatie. De race begint zondag om 15.10 uur.