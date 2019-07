Lewis Hamilton heeft het donderdag opgenomen voor de geplaagde Sebastian Vettel. De Britse wereldkampioen vindt zijn Duitse concurrent nog altijd een van de beste Formule 1-coureurs aller tijden.

"Mensen vergeten blijkbaar wat Sebastian allemaal gepresteerd heeft. Ik herinner me hem nog gewoon als een viervoudig wereldkampioen en een formidabele tegenstander", aldus Hamilton tijdens de persconferentie voorafgaand de Grand Prix van Duitsland.

"Hij is een groot kampioen, die van iedereen respect verdient", meent de Mercedes-coureur over zijn Ferrari-concurrent. "Hij heeft nu een mindere periode, maar we kunnen ervan uitgaan dat hij sterk terugkomt, want daar is hij zeker toe in staat."

Ferrari was dit Formule 1-seizoen nog geen enkele race de beste, terwijl Mercedes met Hamilton (zeven keer) of teamgenoot Valtteri Bottas (twee) al negen keer won. Alleen Max Verstappen wist in de GP van Oostenrijk de hegemonie van de Duitse renstal te doorbreken.

'Het team heeft het gewoon heel moeilijk'

Hamilton vindt de tegenvallende resultaten van Ferrari echter niet de schuld van Vettel. "Ik denk niet dat er iets specifiek met hem aan de hand is. Het team heeft het gewoon heel moeilijk, ze hebben wat moeizame races gehad", aldus de vijfvoudig wereldkampioen, die ook wijst op de opmars van Charles Leclerc, Vettels teamgenoot bij Ferrari.

"Het is ook niet makkelijk met zo'n veelbelovend talent naast je, die het ook nog eens geweldig doet. Charles maakt een spectaculaire ontwikkeling door, maar dat maakt het geen eenvoudige situatie voor Sebastian."

De Formule 1-coureurs komen vrijdag (11.00 en 15.00 uur) voor het eerst de baan op voor de trainingen in Duitsland. Ook zaterdag is er om 12.00 uur nog een oefensessie, gevolgd door de kwalificatie om 15.00 uur. Zondag om 15.10 uur gaat de race van start.