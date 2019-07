Max Verstappen ziet dat zijn team Red Bull Racing dichter bij Mercedes komt. De coureur zou het prima vinden als er komend weekend regen valt tijdens de Grand Prix van Duitsland.

"Natuurlijk is het gat nog groter dan ik wil, maar we komen wel dichterbij", zegt Verstappen donderdag tegen onder meer De Telegraaf en het AD. Het Duitse team won dit jaar negen van de tien races.

De 21-jarige coureur richt zich in Duitsland in eerste instantie op de strijd met Ferrari. "Ik kan nog niet zeggen dat we Ferrari voorbij zijn, maar we zitten er wel tegenaan. Zij zijn enorm snel op de rechte stukken. Daardoor kom ik er niet heel makkelijk voorbij, maar ik kan in ieder geval meedoen."

"Voor de komende races is het ons doel om het gat met Mercedes te dichten. We willen winnen, dus dat is de grootste uitdaging voor ons", vertelde Verstappen.

Hitte en regen tijdens Duits raceweekend

De sterk wisselende weersomstandigheden op de Hockenheimring kunnen komend weekend een grote rol spelen. Net als in Nederland is het op donderdag en ook op vrijdag tropisch warm in het zuidwesten van Duitsland. Op zaterdag en zondag worden echter regenbuien in Hockenheim verwacht.

Tijdens de door Verstappen gewonnen Grand Prix van Oostenrijk kampte Mercedes in de hitte met koelingsproblemen. "Maar ze komen in Duitsland met een nieuw chassis, dus ik vermoed dat ze die problemen wel onder controle hebben", aldus Verstappen.

De zesvoudig Grand Prix-winnaar heeft geen voorkeur voor bepaalde weersomstandigheden tijdens de race. "Het maakt mij niet zoveel uit, regen zou ook prima zijn. Het is lastig te zeggen, omdat ik dit jaar met de RB15 nog niet echt in de regen heb gereden."

"Vorig jaar hadden we tijdens de natte kwalificatie in Hongarije problemen met de vloer, maar dat hebben we inmiddels wel verholpen."

Verstappen en zijn collega's komen vrijdag (11.00 en 15.00 uur) voor het eerst de baan op voor de trainingen. Ook zaterdag is er om 12.00 uur nog een oefensessie, gevolgd door de kwalificatie om 15.00 uur. Zondag om 15.10 uur gaat de race van start.