Op de Hockenheimring wordt komend weekend de elfde Formule 1-race van het jaar verreden. Voormalig Formule 1-coureur en sportief directeur van Circuit Zandvoort Jan Lammers beantwoordt vijf vragen over de Grand Prix van Duitsland.

Red Bull Racing lijkt het gat naar Ferrari en Mercedes in de afgelopen races kleiner te hebben gemaakt. Kan Max Verstappen zondag op eigen kracht strijden om de overwinning?

Lammers: "Mercedes, Ferrari en Red Bull maken vanaf nu op ieder circuit een reële kans op de overwinning. Het is alleen van zoveel factoren afhankelijk en alles moet precies samenkomen."

"Statistisch gezien ligt Hockenheim Ferrari erg goed. Vorig jaar was Sebastian Vettel hier het hele weekend dominant, tot hij door een foutje in de grindbak eindigde."

"Ook bij Ferrari zal men hebben gezien dat Red Bull in de afgelopen races sterker is geworden. Ze zullen een tandje bij moeten zetten om Verstappen voor te blijven. Het team zal ongetwijfeld leren van de progressie die Red Bull aan het boeken is."

De kans is groot dat Hockenheim en daarmee de Grand Prix van Duitsland dit jaar voorlopig voor het laatst op de kalender staat. Gaat de Formule 1 dit circuit missen?

"Het gaat absoluut een gemis zijn dat Duitsland van de Formule 1-kalender verdwijnt. Het is een land met een rijke autosporthistorie, dus wat dat betreft hoort er ieder jaar een Duitse Grand Prix te zijn."

"Bovendien hebben we in de loop der jaren altijd mooie races in Duitsland gezien. Natuurlijk, voor ons is het heel leuk dat Zandvoort ervoor terugkomt, maar zeker de oudere Formule 1-liefhebber zal Duitsland ongetwijfeld gaan missen."

Lewis Hamilton deelde op Silverstone opnieuw een tik uit aan Valtteri Bottas in de titelstrijd. Kan Bottas zijn Britse teamgenoot nog van de wereldtitel afhouden?

"Het moet wel heel erg gaan meezitten voor Bottas, wil hij het Hamilton nog moeilijk maken. Eerlijk gezegd zie ik dat niet gebeuren, al is Bottas voor zijn doen wel aan een sterk seizoen bezig. Hij is nu eindelijk de rijder die Mercedes van meet af aan voor ogen had. De strijd om de derde plaats daarentegen gaat een stuk spannender worden."

Sebastian Vettel maakte in Groot-Brittannië - niet voor de eerste keer de laatste jaren - een grote fout waarmee hij zowel zijn eigen als de race van Verstappen om zeep hielp. In hoeverre valt de wisselvallige vorm van de viervoudig wereldkampioen te verklaren?

"Ik denk niet dat er specifiek iets met hem aan de hand is. Hij zit nu natuurlijk wel als sportman in een heel moeilijke situatie. Als je zo presteert en je rijdt voor Ferrari dan lig je automatisch onder een vergrootglas."

"Het is voor ons heel makkelijk om nu als buitenstaander met het vingertje naar hem te wijzen, maar ik vind dat hij op een grootse wijze met zijn eigen falen omgaat. In interviews toont hij karakter en stelt hij zichzelf kwetsbaar op. In het Engels hebben ze daar een mooi spreekwoord voor: It takes a great man to admit his mistakes."

"Mede daarom hoop ik ook echt dat hij zich vandaag of morgen weet te herpakken. Natuurlijk wil je in eerste instantie dat Max een goed weekend tegemoet gaat. Maar mocht hij zondag toch door iemand worden geklopt, dan hoop ik dat Vettel degene is die dat doet."

Tot slot: er worden voor het hele weekend stevige onweersbuien voorspeld rond de Hockenheimring. In hoeverre bieden die omstandigheden kansen voor Verstappen?

"We weten dat Max goed is in de regen, maar het is natuurlijk lang niet zo dat hij dan automatisch de topfavoriet is. Het is zo lang geleden dat we een echte regenrace hebben gezien, dat het onbekend is welke auto in de regen goed zal zijn."

"Hamilton is ook altijd sterk in natte omstandigheden. Hoewel Charles Leclerc nog niet de kans heeft gekregen om zich in de regen te bewijzen, verwacht ik ook dat hij - gezien zijn talent - op een natte baan goed voor de dag zal komen."

"Het zou mooi zijn om dit seizoen eindelijk weer eens een regenrace te zien. Het maakt de Grand Prix onvoorspelbaar en staat bijna altijd garant voor spektakel."