Mercedes-teambaas Toto Wolff vreest komend weekend voor de warme weersomstandigheden rond de Duitse Grand Prix. 'De Zilverpijlen' van Lewis Hamilton en Valtteri Bottas kampten in eerdere hete races dit jaar met koelingsproblemen.

"De weersomstandigheden waren tijdens de Grand Prix van Oostenrijk extreem uitdagend voor ons", zegt teambaas Toto Wolff op de site van Mercedes. "We zullen waakzaam moeten zijn."

Tijdens de race eind juni in het Oostenrijkse Spielberg, waar Mercedes werd verrast door tropische temperaturen, ging Max Verstappen er met de zege vandoor. Bottas moest genoegen nemen met een derde plaats, terwijl Hamilton zelfs niet verder kwam dan de vijfde plek.

Ook tijdens de race in Bahrein had Mercedes last van koelingsproblemen. Hamilton won de race wel, maar dat kwam vooral doordat de motor van Ferrari-coureur Charles Leclerc het in de slotfase begaf.

'Verschillen tussen teams zullen klein zijn'

"Net als de baan in Spielberg is het circuit in Hockenheim erg kort, waardoor de verschillen tussen de teams klein zullen zijn", vervolgt Wolff. "We zullen hard moeten werken om het best mogelijke resultaat neer te zetten."

De Oostenrijkse Grand Prix was voor het Duitse team dit seizoen de enige race die niet werd gewonnen. In de negen andere races stond er altijd een Mercedes-coureur op de hoogste trede van het podium.

Hamilton, die dit seizoen al zeven Grands Prix op zijn naam heeft geschreven, staat met 223 punten riant aan kop in het kampioenschap. Bottas volgt op de tweede plaats met 184 punten.

Mercedes met speciale livery naar Hockenheim

Ter ere van de tweehonderdste Grand Prix van Mercedes brengt de renstal een speciale livery, de kleurstelling van de auto, mee naar de Hockenheimring. Ook staat het team stil bij de 125e verjaardag van de gemotoriseerde sport.

De nieuwe livery wordt waarschijnlijk pas vrijdag voorafgaand aan de eerste vrije training, die om 11.00 uur van start gaat, onthuld. Via een tweet die dinsdagochtend door het team werd verstuurd, lijkt het te gaan om een grotendeels witte lay-out.

De Grand Prix van Duitsland gaat zondag om 15.10 uur van start. De kwalificatie wordt zaterdag om 15.00 uur afgewerkt.