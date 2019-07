Teambaas Günther Steiner van Haas heeft geen goed woord over voor de manier waarop Kevin Magnussen en Romain Grosjean zondag aan de Grand Prix van Groot-Brittannië begonnen. De twee teamgenoten kwamen vlak na de start op knullige wijze met elkaar in botsing en vergooiden zo hun race.

Het ging al in de eerste ronde mis op Silverstone. Grosjean gunde Magnussen aan de buitenkant van de vijfde bocht weinig ruimte, waardoor de twee auto's van Haas elkaar raakten. Zowel de Fransman als de Deen moest direct de pits in voor nieuwe banden en even later zat de race er voor beiden op.

"Het is duidelijk dat dit een heel teleurstellende race was", zei een boze Steiner na afloop. "Het beste wat onze coureurs konden doen, was een schep meenemen naar de race om de put waarin we zitten nog dieper te maken. Dit moeten we goed evalueren en kijken wat we in de toekomst beter kunnen doen."

De aanloop naar de Grand Prix verliep al behoorlijk rommelig voor Haas. Rich Energy kondigde vorige week namelijk aan zich terug te trekken als titelsponsor vanwege de teleurstellende resultaten dit seizoen, al werd dat door Steiner ontkend.

Haas pakte in de eerste tien races van het seizoen slechts zestien punten - Magnussen veertien en Grosjean twee - en staat voorlaatste in de WK-stand. Alleen het kwakkelende Williams presteert slechter dan het Amerikaanse team.

Romain Grosjean en Kevin Magnussen. (Foto: Pro Shots)

'Dit is gewoon niet acceptabel'

Juist daarom was Haas in Groot-Brittannië gebaat bij een goed resultaat. "Iedereen in het team werkt als een gek", benadrukt Steiner. "Onze lange runs zagen er goed uit en we hadden daardoor een goede kans op een mooi resultaat, maar in plaats daarvan botsen onze coureurs in bocht 5. Dat is gewoon niet acceptabel."

Het was niet de eerste keer dat Magnussen en Grosjean met elkaar in de clinch liggen. Bij de Grand Prix van Spanje in mei kwamen beide auto's ook al in contact met elkaar, omdat ze elkaar te weinig ruimte gunden.

"Na de race in Barcelona was volgens mij duidelijk dat ze het in de toekomst anders aan moesten pakken", aldus Steiner. "Op basis van de data in de vrije trainingen wisten we bovendien dat we er in Groot-Brittannië beter voor stonden dan in de laatste races. Dit was dus een gemiste kans."

Haas krijgt op zondag 28 juli een nieuwe mogelijkheid om het puntenaantal dit seizoen te verhogen, want dan staat de Grand Prix van Duitsland op het programma. Magnussen werd daar vorig jaar elfde, Grosjean zesde.