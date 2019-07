Door Max Verstappen van de baan te rijden tijdens de Britse Grand Prix, tekende Sebastian Vettel voor wederom een grote fout in een langdurige reeks missers die zijn indrukwekkende palmares begint te overstijgen. Hoe zit dat?

Vettel beging in de jaren dat hij nog een opkomende ster was soms dezelfde fouten als zondag op Silverstone.

Dat kan bijvoorbeeld nagevraagd worden bij Mark Webber, die in 2007 in Japan achter de safetycar van de baan werd gereden door zijn toekomstige teamgenoot. Of bij Jenson Button, die in 2010 vol werd geraakt door Vettel op Spa-Francorchamps, toen de Duitser hem wilde inhalen.

In die fase gold Vettel als een van de grote beloftes, waardoor fouten geaccepteerd werden. Datzelfde was ook het geval bij Verstappen en Lewis Hamilton. Die laatste twee gingen op den duur echter steeds minder fouten maken. Hamilton is zelden nog op een fout te betrappen en Verstappen heeft sinds Monaco 2018 geen opzichtige blunders meer gemaakt.

Dominante fase met Red Bull

Vettel had een fase waarin hij het hele veld in zijn greep had. Die periode brak vooral aan in 2011, nadat hij in 2010 al voor het eerst kampioen was geworden. De Red Bull-Renault, ontworpen door Adrian Newey, was jarenlang de te kloppen auto.

De Duitser had bovendien doorgaans niets te vrezen van zijn teamgenoot Webber en was het lievelingetje van topadviseur Helmut Marko, zoals Verstappen dat nu ook is. Het hele team draaide om Vettel en in 2013 stonden er vier wereldtitels op zijn naam.

Toen Daniel Ricciardo Webber in 2014 verving als teamgenoot en Red Bull niet meer de dominante auto had, kwamen de fouten ook terug bij Vettel. Sindsdien is hij nooit meer de oude geworden.

Sabastian Vettel domineerde de Formule 1 van 2010 tot en met 2013 met Red Bull Racing. (Foto: ANP)

Machtsovername door Hamilton

De druk is gigantisch bij Ferrari, dat in 2007 met Kimi Räikkönen voor het laatst een rijderstitel binnensleepte. Op geheel Italiaanse wijze werd Vettel in 2015 als bewezen en ervaren kracht binnengehaald om het klusje te klaren. Hoewel de Duitser sindsdien dertien keer een race won, was de Vettel van Red Bull nooit meer terug te zien in de Ferrari. Hamilton en Mercedes namen de macht over in de Formule 1 en hebben die sindsdien niet meer uit handen gegeven.

Ondertussen leek bij Vettel wel een kleine verandering te zijn opgetreden in zijn doen en laten. Bij Ferrari oogt hij meer ontspannen en komt zijn humoristische en sympathieke kant meer naar voren. Ook verdween de 'nummer één-vinger', die veel fans mateloos irriteerde.

Vettel straalt graag uit dat hij maar een normale jongen is die toevallig ook in de Formule 1 rijdt en hij geeft tegenwoordig weinig reden om aan dat imago te twijfelen. Buiten de baan ogenschijnlijk relaxed dus, maar op de baan heeft hij duidelijk moeite met de druk.

Spins, inschattingsfouten en blunders

De echte topprestaties bij Ferrari zijn uitgebleven, al dan niet door onrust binnen de teamleiding en tegenvallende auto's. Maar ook Vettel zelf vergooide regelmatig zijn kansen.

Zeker in 2018 vestigde hij de aandacht op zich met spins, inschattingsfouten en blunders, die vooral opdoken als hij in duel was met andere coureurs. Het voordeel was dat Räikkönen als teamgenoot vrijwel continu onderdeed voor de Duitser en er dus niet werd getwijfeld aan zijn snelheid.

Sebastian Vettel loopt balend weg nadat hij in de Duitse Grand Prix van 2018 in leidende positie van de baan is gegleden. (Foto: ANP)

Aanpassing pakt nadelig uit

Nu Ferrari de gok heeft genomen om Charles Leclerc al na één seizoen Formule 1-ervaring in de andere auto te zetten, komt ook het tempo dat Vettel nog op het asfalt kan leggen ter discussie te staan. Op voorschrift van teambaas Mattia Binotto begon hij nog als teamleider, maar Leclerc is de afgelopen races duidelijk sneller.

Zeker het kwijtraken van de zege in Canada lijkt Vettel pijn te hebben gedaan. Ook dat moment werd ingeleid door een eigen fout. Sindsdien worstelt hij meer met de complexe Ferrari dan zijn jonge teamgenoot.

Met name het gebrek aan een grote hoeveelheid grip aan de achterkant van de auto, die de technici hebben opgeofferd om het beruchte onderstuur van de auto op te lossen, lijkt nadeliger voor Vettel uit te pakken dan voor Leclerc. Sindsdien komt hij matig uit de verf.

Alle hens aan dek

Toch blijven het palmares van de in Heppenheim geboren coureur indrukwekkend: 52 Grand Prix-zeges, 56 polepositions. Derde op de lijst met overwinningen in de sport, waarbij hij alleen Hamilton en Michael Schumacher voor moet laten gaan.

Maar het gevaar dreigt nu dat de aandacht voor de fouten gaat overheersen, de vrolijk Italiaans pratende Leclerc het lievelingetje van het team wordt en het succesvolle verleden van Vettel langzaam wordt vergeten.

"De regels voor 2021 gaan wel bepalen of ik doorga in deze sport", zei hij donderdag op Silverstone. Maar het is nu 2019, en het is alle hens aan dek om een prachtige loopbaan te redden.