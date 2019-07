Sebastian Vettel erkende zondag dat hij zeker sinds het mislopen van de overwinning in Canada aan een lastig Formule 1-seizoen bezig is. De Duitser reed tijdens de Britse Grand Prix tegen Max Verstappen aan, kreeg daarvoor een tijdstraf en finishte voor de derde race op rij achter zijn jonge teamgenoot Charles Leclerc.

"Lastig", antwoordde de viervoudig wereldkampioen toen hem werd gevraagd zijn seizoen in één woord te omschrijven. "Een aantal races hadden ook de andere kant op kunnen gaan", verdedigde Vettel zich. "Maar ik weet dat ik wel wat betere resultaten had kunnen hebben."

Tijdens de kwalificatie op Silverstone ging het al mis, toen Leclerc zich drie plekken verder op startgrid plaatste dan zijn ervaren teamgenoot. "Dat was niet goed, maar dat is maar één ronde. Tijdens de race ging het al veel beter."

Vettel klaagde zaterdag over een gebrek aan vertrouwen in de auto, met vooral veel instabiliteit aan de achterkant van zijn Ferrari. Dat is doorgaans de achilleshiel voor de Duitser, die van veel grip op de achterwielen houdt.

"Zondag was dit probleem er niet meer", zei de 32-jarige coureur. "Geen idee hoe dat kwam, want we mogen tussen de kwalificatie en de race niets meer aan de auto veranderen."

Sebastian Vettel reed Max Verstappen in de 37e ronde van de baan (Pro Shots)

Strijd tussen Red Bull en Ferrari

In de race was Vettel onderdeel van de keiharde strijd die zich voltrok tussen Red Bull en Ferrari. In eerste instantie werd hij nog ingehaald door Verstappens teamgenoot Pierre Gasly, maar nadat in de 21e ronde de safetycar verscheen, lag de Duitser opeens derde.

"De safetycar hielp zeker mee, maar ik vond dat we het tempo in die fase sowieso wel hadden", stelde Vettel. Toen de safetycar weer naar binnenkwam, bleek de Red Bull van Verstappen weer sneller.

"Max kwam heel snel dichterbij. Hij zou me sowieso wel gaan inhalen, maar toen hij voorbij kwam op het rechte stuk ging hij wijd. Ik dacht daarna dat er een gat kwam aan de binnenkant, maar dat was er niet", beschreef de Ferrari-coureur het incident met Verstappen. "Toen wilde ik nog naar rechts, maar het was al te laat. Een inschattingsfout."

Vettel is doorgaans kritisch op de straffen die coureurs worden opgelegd, maar de tijdstraf die het van de baan rammen van Verstappen opleverde, deerde hem niet. "Dat was onbelangrijk. Ik wilde vooral snel aan Max duidelijk maken hoe dit kon gebeuren en excuses maken, dat was het belangrijkste."