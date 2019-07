Lewis Hamilton is blij dat hij zondag voor eigen publiek terug kon slaan na een licht tegenvallende kwalificatie. De Brit won in zijn Mercedes de Grand Prix op Silverstone, nadat hij zaterdag de poleposition nog nipt af moest staan aan teamgenoot Valtteri Bottas.

"We hebben allemaal onze slechte momenten en gisteren was dat bij mij het geval", zei een opgeluchte Hamilton na afloop van de enerverende Britse Grand Prix. "Dan kun je alleen maar terugslaan. Ik was vandaag erg beheerst, erg gefocust."

In de strijd met zijn teamgenoot werd Hamilton geholpen door de safetycar, maar het plan dat de latere winnaar langer door zou rijden dan Bottas stond al vast.

"De strategie zat helemaal in mijn hoofd", verklaarde de vijfvoudig wereldkampioen. "Dus toen de safetycar kwam, was ik eigenlijk niet blij dat ik naar binnen moest."

Lewis Hamilton viert zijn overwinning op Silverstone. (Foto: Pro Shots)

Foute strategie van Mercedes

Bottas was in de zeventiende ronde al voor zijn tweede set mediums gegaan. "Dat was achteraf een fout", zei de Fin. "We dachten dat een tweestopper het snelste zou zijn, maar uiteindelijk bleek een éénstopper ook te werken."

Het kostte Bottas een reële kans op de zege. De nummer twee in de WK-stand zegevierde pas tweemaal, terwijl Hamilton er inmiddels al zeven op zijn naam heeft staan dit seizoen. "Ik blijf hongerig naar winst. Maar ik ben ook trots op het team. We hebben een enorm gat met de concurrentie geslagen", zei Bottas diplomatiek.

Hamilton ging nog verder in het prijzen van Mercedes. "Ze zullen nooit helemaal beseffen hoe dankbaar ik ze ben. Dat ik hier in een auto kan stappen die zij met hun handen gebouwd hebben. Dat is echt geweldig."

Hamilton negeert opdracht team

Toch was er aan het einde nog even discussie tussen Hamilton en de pitmuur. De teamleiding wilde dat Hamilton nog een keer zou stoppen om in het geval van een late safetycar verse banden te hebben.

"Ik had een blaar op mijn band, maar ik had wel het vertrouwen dat het goed zou komen. En ik wilde het niet riskeren dat het fout zou gaan bij het inrijden, of dat het wiel los zou laten nadat ik wegreed", zei de Brit, die de opdracht van zijn team dus negeerde.

In de laatste ronde perste Hamilton er zelfs nog de snelste rondetijd uit, die hem kort daarvoor door de net gestopte Bottas was afgenomen. "Valtteri ging serieus snel. Ik wilde eigenlijk de motor sparen en wist niet of het er nog in zat", blikte Hamilton terug.

"Maar in de laatste ronde voel je je juist het meeste op je gemak. Dus dat werd de kwalificatieronde die ik zaterdag eigenlijk had moeten rijden."