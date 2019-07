Max Verstappen en Charles Leclerc hebben genoten van hun gevechten tijdens de Britse Grand Prix van zondag. Het ging er fel aan toe tussen de 21-jarige coureurs van Red Bull en Ferrari.

"Dat was genieten, ja", zei Verstappen na afloop van de race op Silverstone, waarin hij na een aanvaring met Leclercs teamgenoot Sebastian Vettel als vijfde eindigde.

"Het harde racen met Charles was prima, daar hou ik van. Het was in dat gevecht een kwestie van het moment afwachten", keek Verstappen terug op zijn duels met de Monegask. "Ferrari had net genoeg topsnelheid om me voor te blijven en mijn batterij was ook niet vol genoeg. Dus het was zaak om rustig te blijven."

Twee weken geleden bij de Grand Prix van Oostenrijk vochten Verstappen en Leclerc ook een hard duel uit om de winst. De manoeuvre waarmee de Limburger zijn concurrent inhaalde, werd na de race lange tijd onderzocht door de stewards, maar Verstappen behield uiteindelijk zijn zege.

Leclerc: 'Niet eerder zo veel lol gehad'

Leclerc moest ook op Silverstone zwaar in de verdediging, want het racetempo van Red Bull was net iets beter dan dat van Ferrari.

"Mijn mooiste actie was denk ik buitenom Copse, toen ik hem weer terugpakte", zei Leclerc, die zelf als derde finishte. "Dat was fantastisch. Ik heb niet eerder in mijn loopbaan zo veel lol gehad op de baan", lachte hij.

De race in Oostenrijk - en dan vooral het feit dat Verstappen na het duel geen straf kreeg - was "een eyeopener" geweest voor Leclerc. "Ik weet nu beter wat er kan en wat er wordt toegestaan. Het racen vandaag was hard, maar binnen de regels."

Toch zag de Ferrari-rijder ook in dat er nog werk aan de winkel is voor de Italiaanse renstal. "We moeten echt aan de race pace werken, want het was lastig verdedigen vandaag. We konden Mercedes niet bijhouden en ook Red Bull was sneller."

Tweede was mogelijk geweest voor Verstappen

Terwijl Leclerc ondanks zijn tegenvallende Ferrari toch op het podium eindigde, werd de kans op het ereschavot van Verstappen getorpedeerd door Vettel. De Limburger sloot niet uit dat hij nog iets had kunnen uitrichten tegen de twee dominante Mercedessen. Lewis Hamilton won uiteindelijk de race. Valtteri Bottas werd tweede.

"Ik denk dat ik Lewis misschien geen partij had kunnen bieden, maar tegen Valtteri had het misschien wel gekund. Hij moest nog een pitstop maken, dan had ik er sowieso voor gereden. Dan was het nog even afwachten geweest hoe snel hij op zijn nieuwe banden zou gaan, maar tweede of derde zat er sowieso in."

Voor Verstappen is het doel richting de Duitse Grand Prix over twee weken duidelijk: "We moeten gewoon hard blijven werken aan de auto en de motor en het gat dichten met Mercedes."