Max Verstappen accepteerde zondag de excuses van Sebastian Vettel na de Grand Prix van Groot-Brittannië. Door een crash met de Ferrari-coureur liep de Limburger een vrijwel zekere podiumplek mis.

"Ik heb net met Sebastian gesproken en hij heeft zich al verontschuldigd", zei Verstappen kort na de race op Silverstone. De Red Bull-coureur leek de Ferrari in de 37ste ronde te zijn gepasseerd, maar Vettel reed een bocht later vol in de achterkant bij Verstappen.

Verstappen kwam met een beschadigde auto uiteindelijk als vijfde over de streep. "Erg jammer, want anders word je misschien tweede en zeker derde", zei de teleurgestelde Verstappen.

"Het is goed dat Vettel meteen toegeeft dat hij fout zat. Dat soort dingen kunnen nu eenmaal gebeuren", stelde de Limburger. "Het is balen, maar uiteindelijk is dit ook racen. Soms is het in je voordeel en soms in je nadeel."

Verstappen dacht dat hij was uitgevallen

Na de crash met Vettel stuiterde Verstappen hard door de grindbak, maar hij kon zijn wagen ternauwernood aan de praat houden.

"Toen ik in het grind stond, dacht ik echt dat het over was. Ik werd heel hard geraakt en ging ook nog eens vol over een kerbstone. Vervolgens ook nog door het grind. Dat zijn allemaal dingen die je niet wil met een auto", somde Verstappen op.

"De stoel zat helemaal los en de stuurbekrachtiging was stuk, dus ik kon vervolgens aan mijn spierballen werken. De vloer van de auto was flink beschadigd, maar gelukkig zat de snelheid er nog wel in."

Max Verstappen vliegt door de lucht na zijn crash met Sebastian Vettel. (Foto: Getty Images)

Vettel: 'Max was natuurlijk niet blij'

Vettel gaf tegen Ziggo Sport toe dat hem alle blaam trof. "Het was mijn fout. Ik heb al met Max gesproken en hij was natuurlijk niet blij."

"Hij was sneller en reed het gat langzaam maar zeker dicht", keek de viervoudig wereldkampioen terug. "Er waren nog zo'n vijftien rondes te gaan toen hij er voorbij ging. Ik dacht: dit was het dan."

Aan het einde van zijn inhaalactie raakte Verstappen kort van de baan. "Door die fout dacht ik dat ik er weer voorbij kon", zei Vettel. "Voor een seconde leek hij naar links te gaan, maar dat deed hij toch niet. Ik wilde er voorbij, maar remde te laat. Het was mijn fout."

Door zijn vijfde plek liep Verstappen tien punten uit op Vettel in de WK-stand. De Nederlander staat derde met 136 punten en de Duitser is vierde met 123. Hamilton gaat riant aan de leiding met 223.