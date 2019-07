Max Verstappen is zondag als vijfde geëindigd in de Grand Prix van Groot-Brittannië, nadat hij in de slotfase door Sebastian Vettel van de baan werd gereden. De winst in de spectaculaire race ging naar thuisrijder Lewis Hamilton.

Verstappen streed met Vettel om de derde plek, toen de Limburger van achteren werd aangereden door de Ferrari-coureur. Beide auto's vlogen van de baan maar konden verder.

Verstappen werd nog vijfde, Vettel eindigde als vijftiende. De Duitser kreeg bovendien een tijdstraf van tien seconden van de stewards voor zijn actie ten opzichte van Verstappen.

Mercedes-coureur Hamilton bleef zijn teamgenoot Valtteri Bottas ruim voor. Charles Leclerc profiteerde van de botsing tussen Verstappen en Vettel door de derde plaats over te nemen, Verstappens teamgenoot Pierre Gasly boekte met een vierde plek zijn beste resultaat dit jaar.

Hamilton verstevigde zijn leiding in de WK-stand en komt op 223 punten. Bottas staat tweede op 184 punten en Verstappen blijft derde met 136 punten.

Verstappen passeert Leclerc in de pits

Verstappen had vanaf de vierde plek geen slechte start, maar plaatsen goedmaken zat er niet direct in voor de Nederlander. Vooraan ontstond direct een fraai gevecht tussen Hamilton en Bottas, waarbij de van pole gestarte Fin stevig verdedigde. Even was Hamilton er voorbij, maar in de snelle Copse-bocht wist Bottas weer aan de binnenkant er voorbij te duiken.

Daarachter ontstond eveneens een felle strijd tussen de Red Bulls en de Ferrari's. Verstappen probeerde rondenlang Leclerc voorbij te komen, terwijl daarachter Vettel en Gasly aan het knokken raakten. De Fransman ging de Duitse viervoudig wereldkampioen daarbij fraai voorbij.

Het gevecht tussen Verstappen en Leclerc ging kort daarna door in de pitstraat, waarbij de Red Bull-monteurs de Nederlander net voor de Ferrari de pitstraat in stuurden. Vervolgens maakte Verstappen een foutje, waardoor Leclerc hem weer kon passeren in bocht 4. Ook de ronden daarna gingen de twee 21-jarige kemphanen vrolijk verder met hun felle gevecht.

Verstappen passeert Leclerc in de pitstraat. (Foto: Pro Shots)

Hamilton pakt leiding dankzij Giovinazzi

Bottas kwam enkele ronden na Leclerc en Verstappen binnen vanaf de leiding, terwijl Hamilton nog een paar ronden doorging. Dat had de Brit al de leiding kunnen geven, maar het werd hem makkelijk gemaakt door Antonio Giovinazzi.

De Italiaan spinde de grindbak in, waardoor de safetycar de baan op kwam. Het gaf Hamilton en ook Vettel de tijd om hun pitstops te maken. Beide wereldkampioenen gingen naar de harde band. Dat deden ook Verstappen en Leclerc, al besloot Ferrari merkwaardig genoeg om Leclerc niet meteen binnen te halen.

Het leverde Verstappen een gratis plek op voorbij zijn Monegaskische concurrent. Bottas was de grote verliezer. De Fin verloor de leiding aan Hamilton en reed bovendien op zijn tweede set mediumbanden, waardoor hij sowieso nog een keer moest stoppen.

Giovinazzi veroorzaakte met zijn uitvalbeurt een safetycarsituatie. (Foto: Pro Shots)

Vettel rijdt Verstappen van de baan in strijd om derde plek

Kort nadat de safetycar het veld weer losliet raakten Leclerc en Verstappen opnieuw met elkaar in een fel gevecht, waarbij de twee elkaar even raakten en Verstappen buiten de baan ging. Toch wist de Nederlander ervoor te blijven. Kort daarna ging hij ook Gasly - die geen pitstop had gemaakt tijdens de Safety-car-situatie - weer voorbij.

Na een korte fase met wat relatieve rust brak de strijd tussen de Red Bulls en de Ferrari's weer los. Leclerc had enkele ronden vastgezeten achter Gasly, maar ging de Fransman uiteindelijk fraai buitenom voorbij.

Bij het gevecht tussen Verstappen en Vettel verliep het minder voortvarend. De Limburger ging de Duitser voorbij op het lange rechte stuk. De Ferrari-coureur wilde vervolgens in de chicane voor start-finish aan de binnenkant duiken, maar daar was geen ruimte. Vettel remde te laat en knalde vol achter op Verstappen, waarbij beide auto's van de baan spinden en beschadigd raakten.

Verstappen stuitert na zijn crash met Vettel door de grindbak. (Foto: Pro Shots)

Verstappen met gehavende wagen naar vijfde plek

Verstappen bleef daarna met zijn gehavende Red Bull op een redelijk tempo doorrijden op de vijfde plaats. Het was de negentiende Grand Prix op rij waarbij hij in de top vijf reed. Vettel zakte helemaal weg omdat hij na een langzame ronde een neus moest wisselen. Leclerc en Gasly schoven door naar plaats drie en vier.

Vooraan reed Hamilton op een rustig tempo, wetende dat Bottas sowieso nog een pitstop moest maken. Voor de van pole vertrokken Fin was het vooral zaak om een groot genoeg gat te hebben op Leclerc, zodat hij zijn bandenwissel nog kon doen.

Daar slaagde hij in, waardoor Mercedes de negende 1-2-finish van het seizoen kon bijschrijven. Hamilton reed in de laatste ronde nog de snelste rondetijd en pakte een extra WK-punt.