Nyck de Vries heeft zondag goede zaken gedaan in de jacht op de Formule 2-titel. De Nederlander eindigde op Silverstone als derde in de sprintrace en liep weer uit in de WK-stand.

De race werd gewonnen door de Brit Jack Aitken en De Vries moest ook de Zwitser Louis Delétraz voor zich dulden.

Zaterdag was De Vries in de hoofdrace nog als zesde gefinisht, terwijl zijn grootste concurrenten Luca Ghiotto en Nicolas Latifi toen als eerste en tweede over de streep kwamen.

Canadees Latifi werd zondag vijfde en Italiaan Ghiotto kwam zelfs niet tot punten, waardoor klassementsleider De Vries met 170 punten weer een gat heeft van 31 punten.

"Ik was aan het aftellen in de race, de balans van de auto was totaal niet goed. Het was echt een worsteling", blikte De Vries terug op de sprintrace op Silverstone. "Het was belangrijk om de schade te beperken."

"Toch denk ik tijdens de races totaal nog niet aan de titel. Ik ga gewoon de gevechten aan. Het was een intense race vandaag, maar de titel zat echt niet in mijn gedachten."

Stand Formule 2 Nyck de Vries - 170 punten

Nicolas Latifi - 139 punten

Lucas Ghiotto - 122 punten

Veld zit erg dicht bij elkaar

Aitken is een van de acht verschillende racewinnaars dit Formule 2-seizoen. De Vries vindt het door de grote diversiteit moeilijk om iets over de ontknoping van 2019 te zeggen.

"Het is zo onvoorspelbaar, daarom durf ik het echt niet aan om te zeggen waar we het nog goed gaan doen of niet. Het zit erg dicht bij elkaar. Ik wil vooral mezelf en het team gefocust houden."

Zekerheid dat hij zijn gat in de titelstrijd kan consolideren heeft De Vries daarom nog niet. "Ik geloof pas dat de titel me niet meer kan ontgaan als ik 'm op zak heb."

Er staan nog vijf raceweekenden op het programma. Die worden gehouden in Hongarije, België, Italië, Rusland en de Verenigde Arabische Emiraten.