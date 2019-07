Bij de afgelopen vier Grands Prix in de Formule 1 waren het vooral de stewards die een hoofdrol opeisten. Zowel in Monaco, Canada, Frankrijk als Oostenrijk werden er na afloop straffen uitgedeeld of werd daarover gediscussieerd. De coureurs zijn er eensgezind over dat het wel wat minder kan.

"Ik ben een groot fan van stevig racen, dus hoe harder hoe beter", sprak Valtteri Bottas vrijdag op het circuit van Silverstone.

Max Verstappen en zijn fans moesten de vorige race lang wachten of hij zijn zege in Oostenrijk mocht behouden. Na lang beraad van de stewards werden er uiteindelijk geen straffen uitgedeeld voor het duel dat de Nederlander had met Charles Leclerc.

Bottas begrijpt dat het soms wat langer duurt voor er een oordeel is. "Natuurlijk is het voor iedereen beter als er snel wordt beslist, maar soms moet er gewoon even beter naar gekeken worden, logisch", zei de Fin.

Leclerc vindt dat stewards consequent moeten zijn

Leclerc wees vooral op het belang van het consequent uitdelen van straffen. "Dat is wel de sleutel, ja. Maar het zou mooi zijn als ze iets relaxter naar de gevechten gaan kijken."

Leclerc heeft het incident in Oostenrijk met Verstappen inmiddels achter zich gelaten. "Ik vind het prima om op deze manier te racen en ik denk dat alle coureurs dat met me eens zijn."

De discussie over de straffen barstte echt los in Canada, toen Sebastian Vettel in leidende positie van de baan schoot en vlak voor Lewis Hamilton weer het asfalt op dook.

"Ik denk dat ze daar een fout hebben gemaakt, toen ze Vettel die straf gaven", aldus Verstappen, verwijzend naar de vijf seconden tijdstraf die de Ferrari-coureur de zege kostte. "Daardoor hebben mensen misschien een verkeerd beeld gekregen van wat wel en niet mag."

'Lastig voor stewards om consequent te zijn'

Hamilton stipte aan dat consequent blijven nog niet zo makkelijk is voor de stewards. "Dat is echt lastig. We hebben regels, maar elk scenario waar je die regels op moet toepassen is weer anders", verklaarde de Brit.

"De stewards bestaan uit een vaste groep mensen en een wisselende oud-coureur, die alles vanuit het rijdersperpectief bekijkt", legde Hamilton uit. "Elk jaar moeten we daar weer lessen uit trekken en proberen het beter te maken. Ze hebben gezegd dat ze het gaan verbeteren, en ik denk ook wel dat dit gaat lukken."

De vijfvoudig wereldkampioen schaarde zich achter zijn collega-coureurs die vinden dat het wel wat steviger mag. Onder hen ook Vettel, die herhaaldelijk zei dat de Formule 1 "geen kinderspeeltuin" is.

De Grand Prix van Groot-Brittannië begint zondag om 15.10 uur. Bottas, Hamilton, Leclerc en Verstappen bezetten de eerste vier startplaatsen.