Voor Charles Leclerc is het doel tijdens de Grand Prix van Groot-Brittannië duidelijk: plaatsen winnen bij de start en dan proberen om zijn snellere concurrenten er niet meer langs te laten.

"Idealiter valt er dan een ronde of zeven na de start een stortbui", lachte Leclerc zaterdag na afloop van de kwalificatie.

Het team van de Monegask start zondag net als twee weken geleden in Oostenrijk als enige van de topteams op de zachte band. Uiteindelijk pakte dat verkeerd uit en werd Leclerc in de slotfase ingehaald door Max Verstappen.

"Maar dat lag niet aan de banden", zei de 21-jarige coureur. "Uit onze data blijkt simpelweg dat dit het beste voor ons is, zolang we niet te vroeg een pitstop moeten maken."

Lelcerc start de race op Silverstone als derde achter de twee Mercedessen, dus plaatsen winnen is echt van belang om de strategie van Ferrari te laten slagen.

"De softbanden moeten hierbij helpen, normaal gesproken is dat een voordeel bij de start. Als we plaatsen winnen, moeten we dat zo lang mogelijk zien vast te houden. Het is hier lastig inhalen, dus wie weet."

Noodgreep van Ferrari

Het lijkt een noodgreep van de Italiaanse renstal, die weet dat het niet over de snelste 'racepace' beschikt. "Nee, normaal gesproken is Mercedes gewoon sneller en ik denk dat we het met de Red Bulls ook lastig gaan krijgen", beaamde Leclerc.

De Ferrari heeft vooral problemen met grip van de voorbanden, legde hij uit. "De voorkant is ons zwakke punt ja. Dat levert vooral in de laatste sector problemen op. Als we dat ooit weten op te lossen, dan is er van alles mogelijk met deze auto."

De Grand Prix van Groot-Brittannië start zondag om 15.10 uur (Nederlandse tijd)