Lewis Hamilton slaagde er zaterdag op Silverstone niet in om voor de zevende keer de poleposition te pakken voor de Britse Grand Prix. De thuisfavoriet zei na afloop geen problemen te hebben met het mislopen van de eerste startplaats, die naar zijn Mercedes-teamgenoot Valtteri Bottas ging.

"Het is maar de kwalificatie hè", zei Hamilton, die in zijn loopbaan al 86 keer van pole vertrok. "Ik weet niet of jullie de races de laatste tijd hebben gezien, maar er kan veel gebeuren", lachte de Brit, die zelf als tweede vertrekt.

De vijfvoudig wereldkampioen zei zelf te hopen op 'echt Engels weer'. "Regen, sneeuw, wind, hitte, wat mij betreft komt alles voorbij. Dat is alleen niet zo leuk voor de fans langs de baan."

De wind was volgens Hamilton de grote boosdoener bij zijn fout in de eerste poging om pole te bemachtigen. Hij ging wijd in bocht zes en kon die misser in zijn volgende snelle ronde niet meer goedmaken.

"Het is hier een groot uitgestrekt gebied en de wind heeft vrij spel. Daarnaast liggen er in die bocht door het nieuwe asfalt een paar grote hobbels", zei de Engelsman. "Blijkbaar werkt dat zo met asfalt. Eerst lagen ze ergens anders, nu liggen de hobbels in bocht zes en zeven. Dat hou je toch. Verder is het erg glad, dat is prachtig."

Richten op Bottas

Voor Hamilton is de vorm die Bottas in 2019 in de kwalificaties toont geen probleem. De Fin pakte al vier poles, terwijl Hamilton zelf nog maar twee keer vooraan begon.

"Valtteri heeft gewoon een paar geweldige rondes gereden. Voor mij is het wel lekker, want normaal beeld ik me altijd iemand in die ik nog moet inhalen als ik vooraan rij. Nu is Valtteri dat."

De Grand Prix van Groot-Brittannië start zondag om 15.10 uur Nederlandse tijd. Max Verstappen begint de race vanaf plek vier.