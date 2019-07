Valtteri Bottas beseft dat hij zondag weinig fouten mag maken, wil hij thuisfavoriet en Mercedes-teamgenoot Lewis Hamilton achter zich houden in de Britse Grand Prix. De Fin pakte zaterdag voor de vierde keer dit seizoen poleposition.

"Het scheelde weinig", lachte Bottas na afloop van de kwalificatie. Hij bleef Hamilton maar zes duizendste van een seconde voor. "Ik had ook niet eens de perfecte ronde, maar dat is lastig hier. Het was goed genoeg, daar gaat het om."

De coureurs hebben op Silverstone te maken met een nieuwe asfaltlaag, waar ook Bottas last van had. "De auto is hier heel gevoelig, niet alleen door het nieuwe wegdek, maar ook door de windvlagen die dwars over het circuit gaan."

De Mercedes-coureur heeft een goede reeks te pakken in 2019, met zijn vier poles. Toch won hij nog maar twee races, tegenover zes van Hamilton. De druk staat er daarom vol op. "Ik moet nu echt elke kans pakken die ik krijg", zei de Fin, die 31 punten achter zijn Britse teammaat in de WK-stand staat. "Anders pakt Lewis ze weer."

'Gelukkig koeler dan in Oostenrijk'

Bottas heeft naar eigen zeggen vooral gewerkt aan zijn starts. "Daarvan heb ik er een paar mindere gehad, dus dat was een punt van aandacht. Verder wordt het morgen vooral een kwestie van banden managen. Ik heb door problemen minder dan Lewis gereden in de vrije trainingen, dus ik heb wat van zijn afstelling overgenomen."

Problemen zoals in Oostenrijk voorziet de Fin niet. Daar moest Mercedes op een zwakkere motorstand rijden door de hitte in Spielberg. "Het is hier gelukkig een stuk koeler morgen. Dat gaat helemaal goed komen."

De Grand Prix van Groot-Brittannië begint zondag om 15.10 uur. Max Verstappen begint op Silverstone vanaf de vierde startplek.