Max Verstappen kan ermee leven dat hij zondag als vierde van start gaat bij de Grand Prix van Groot-Brittannië. De Red Bull-coureur had zaterdag tijdens de kwalificatie last van een haperende turbo.

Ondanks die problemen zat de 21-jarige Nederlander dicht bij de snelste tijden. Hij gaf slechts 0,183 seconde toe op Valtteri Bottas, die in zijn Mercedes poleposition pakte.

Zonder de problemen had Verstappen meegedaan om pole, denkt hij zelf. "Die problemen hebben ons vandaag anderhalf a twee tienden gekost", zei hij na afloop van de kwalificatie.

"Als ik op het gas ga, houdt de turbo wat in. Als je kijkt naar de tijd, is dat enorm balen. Maar uiteindelijk ben ik hier tevreden mee."

Gat naar Mercedes valt enorm mee

De winnaar van de laatste Grand Prix in Oostenrijk voelde zich het hele weekend niet heel prettig op het circuit van Silverstone, omdat de balans in zijn auto niet optimaal aanvoelde. In de kwalificatie liep het stukken beter.

"De auto voelde heel goed aan, ondanks de problemen met de turbo. Daar ben ik dus heel blij mee", aldus Verstappen, die verwacht in de race te kunnen strijden voor een topklassering. "De afstellingen die we nu hebben zal ook goed zijn voor de race."

Verstappen had niet verwacht dat hij zo dicht bij de Mercedessen zou zitten. "Dat valt enorm mee, dus het is een goeie dag voor ons. Vooral de auto heeft een goeie stap vooruit gemaakt. Daarnaast hebben we de motor wat agressiever kunnen afstellen. Vandaag stond die weer in dezelfde stand als in Oostenrijk. Dat is allemaal goed."

Mercedes-coureurs Valtteri Bottas (rechts) en Lewis Hamilton vormen de voorste startrij. (Foto: Pro Shots)

'Normaal zijn we in race beter'

Verstappen wilde voorzichtig vooruitkijken naar wat de huidige vorm betekent voor de komende paar races. "In Oostenrijk was het nog vier tienden naar de pole. Hier twee, op een lange baan. Het zal niet steeds goed zijn, maar we zijn zeker het gat aan het dichten."

"Normaal gesproken zijn we in de race nog iets beter dan in de kwalificatie, dus we gaan het zien", blikte hij vooruit op de race van zondag. Regen hoeft niet van de Limburger. "Het wordt sowieso droog en dat is ook goed."

De Grand Prix van Groot-Brittannië begint zondag om 15.10 uur. Bottas begint naast Lewis Hamilton op de voorste rij, terwijl Verstappen met Charles Leclerc de tweede rij vormt.