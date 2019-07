Max Verstappen heeft zaterdag in de laatste vrije training voor de Grand Prix van Groot-Brittannië de vijfde tijd geklokt. Charles Leclerc noteerde de snelste tijd op het circuit van Silverstone, waar het in het eerste deel van de sessie even regende.

Verstappen ging rond in 1.26,440 en dat was ruim een halve seconde langzamer dan Leclerc. De Monegask reed in de Ferrari 1.25,905, waarmee hij zelfs de snelste rondetijd tot dusver van dit weekend klokte.

Thuisfavoriet Lewis Hamilton moest slechts 0,049 toegeven op Leclerc, maar daar zat Sebastian Vettel nog tussen. De Duitser was 0,026 langzamer dan zijn Ferrari-teamgenoot.

Pierre Gasly (Red Bull) en Valtteri Bottas (Mercedes) eindigden respectievelijk als vierde en zesde op de tijdenlijst.

Druk op de baan in laatste deel sessie

Aan het begin van de training begon het zachtjes te regenen boven Silverstone. Een aantal coureurs gingen even de baan op om het op de intermediatebanden te proberen, terwijl Verstappen een van de coureurs was die binnenbleven.

Door het tijdverlies werd het aan het einde van de één uur durende sessie erg druk op het asfalt. Dit zorgde ervoor dat verschillende coureurs elkaar in de weg reden. Daniil Kvyat drukte met zijn Toro Rosso bijna Bottas in de muur bij het opkomen van het rechte stuk.

Verstappen kwam pas een kwartier voor het einde de baan op, toen alle toppers op de rode softbanden een snelle tijd probeerden te rijden. Ferrari bewees in deze fase wat de coureurs vrijdag al wisten te melden: dat het met het kwalificatietempo wel goed zit.

Leclerc noteerde de snelste tijd in de derde vrije training. (Foto: Pro Shots)

Mercedes heeft voordeel in kwalificatie

Hamilton en Bottas kwamen aan het einde van de sessie niet echt meer tot toptijden, maar op basis van de berekeningen uit de eerste twee vrije trainingen zouden de Mercedes-coureurs in de kwalificatie een voordeel van twee tienden per ronde moeten hebben ten opzichte van de Ferrari's. Red Bull zit er in die berekening van de Formule 1 nog wat verder achter.

De kwalificatie voor de Grand Prix voor Groot-Brittannië begint zaterdagmiddag om 15.00 uur (Nederlandse tijd) en de race start zondag om 15.10 uur. Vorig jaar jaar won Vettel de Britse GP, terwijl Verstappen vlak voor de finish uitviel met remproblemen.