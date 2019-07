FIA-president Jean Todt zorgde dit weekend tijdens de Grand Prix van Groot-Brittannië voor de nodige opschudding door te zeggen dat serieus overwogen moet worden het bijtanken van auto's tijdens de race weer mogelijk te maken. Welk probleem wil de Formule 1 hiermee oplossen?

Max Verstappen reed twee weken geleden in Oostenrijk de snelste ronde tijdens de race. De Red Bull Racing-coureur klokte op het door Nederlandse fans omringde asfalt een tijd van 1.07,475. Het leverde Verstappen een extra punt op, naast de 25 WK-punten die hij bijschreef dankzij zijn sensationele zege.

In deze rondetijd schuilt echter ook het probleem: Charles Leclerc ging een dag eerder tijdens de kwalificatie rond in 1.03,003, ruim vier seconden sneller dan Verstappen. Dat was uiteraard met een lege tank en op de snelste softbanden, maar dan nog is het gat groot.

De vraag is: zijn de Formule 1-auto's in de race te langzaam? Volgens Sebastian Vettel wel. De Duitser dacht vrijdag nog even terug aan de periode voor 2010, toen bijtanken nog was toegestaan. "Toen reed je eigenlijk een paar sprints binnen een race", herinnerde de Ferrari-coureur zich. "Je haalde op die manier het beste uit jezelf en de auto."

Ook andere coureurs uit de tijd van het bijtanken klagen zo nu en dan over de huidige opzet van de Formule 1. Mark Webber vertrok in 2013 uit de sport met de klacht dat coureurs "te allen tijde op de limiet zouden moeten rijden" en dat dat nu vaak niet gebeurt. Fernando Alonso drukte zich vaak in dezelfde bewoordingen uit. De vraag is of ze een punt hebben.

Sebastian Vettel vindt de huidige Formule 1-auto's te zwaar. (Foto: Pro Shots)

Vettel vindt huidige auto's te zwaar

De cijfers spreken voor zich, met Webber en Alonso als voorbeelden. De Australiër pakte in de Duitse Grand Prix van 2009 op de Nürbürgring met zijn Red Bull de poleposition in een tijd van 1.32,230. De Spanjaard reed een dag later met de Renault de snelste ronde: 1.33,365, iets meer dan een seconde langzamer, maar nog altijd drie seconden sneller dan de snelste tijd in de afgelopen Grand Prix in Oostenrijk.

"De huidige auto's zijn gewoon te zwaar", benoemde Vettel het grootste probleem. Er moet ruimte in het ontwerp zitten om de maximaal 105 kilogram aan brandstof mee te nemen. De coureurs verschijnen doorgaans met minder benzine aan de start, waardoor er tijdens de races nog eens extra gespaard moet worden, wat nog een reden is om niet altijd voluit te gaan.

"Als we teruggaan naar bijtanken, dan zijn de auto's bij de start veel lichter en kunnen ze ook weer wat kleiner worden", zei Todt vrijdag op Silverstone. "Persoonlijk ben ik er voorstander van, maar we wachten even af hoe de berekeningen van de effecten uitpakken."

Lewis Hamilton in zijn McLaren in 2009. Toen waren auto's veel korter dan tegenwoordig. (Foto: Getty Images)

Bijtanken in 2010 juist afgeschaft

In 2010 werd bijtanken verboden, omdat toenmalig FIA-president Max Mosley de Formule 1 relevanter wilde maken voor de autofabrikanten. Brandstofbesparing was hierin een belangrijk onderdeel. Daarnaast vond de Formule 1 dat de races te veel werden beslist in de pitsstraat, waar de teams met verschillende strategieën de strijd met elkaar aangingen.

Daar is nu een strijd in bandenmanagement voor in de plaats gekomen. Het rubber van fabrikant Pirelli heeft soms zwaar te lijden onder het hoge gewicht. De auto's wegen nu inclusief coureur al 743 kilo. Daar komt dan de brandstof nog bij.

Dat is waarom coureurs tegenwoordig groot onderscheid maken tussen racepace - het tempo dat ze met een volle tank en op oudere banden in wedstrijd kunnen draaien - en kwalificatiepace, de snelheid op de baan tijdens de strijd om de beste startplaatsen, met nieuwe banden en lege tanks.

"Onze banden zagen er na een langere reeks ronden echt niet goed uit", klaagde Charles Leclerc vrijdag nog na de trainingen. De Ferrari is dit seizoen een van de auto's die in de race moeite hebben met de banden, wat veel minder belangrijk zou worden als bijtanken terugkeert.

De volgende stap voor Todt is de teams aan boord krijgen voor zijn plan, dat geïmplementeerd zou moeten worden in de grote regelwijzigingen die voor 2021 op het menu staan. De aanpassingen zouden de teams in ieder geval nog meer geld gaan kosten. Daar maakt de FIA-president zich geen zorgen over. "Als ik kijk naar de gigantische motorhomes die de teams in de paddock neerzetten, kan geld dit idee nooit om zeep helpen."