Ferrari heeft het zoals verwacht lastig op het circuit van Silverstone. Sebastian Vettel en Charles Leclerc zijn daags voor de Grand Prix van Groot-Brittannië nog op zoek naar de juiste afstelling, en dat is dit seizoen vaker het grote probleem bij de auto.

"Er zitten nog te veel ups en downs in ons tempo die we niet helemaal kunnen verklaren", omschreef Vettel het gedrag van zijn auto, die hij al eens met een Rubik's-kubus vergeleek omdat het zo lastig is om de juiste afstelling te vinden.

"We hebben al een paar dingen geprobeerd in de afstelling, daarvan werkte niet alles. De auto was erg nerveus", klaagde de Duitser vrijdag na de trainingen. "Daar kwam nog bij dat het best winderig was, dat maakte het niet makkelijker. We gaan nu kijken waar we aan vasthouden in de afstelling en waar we mee stoppen."

Leclerc omschreef de vrije trainingen voor de Britse Grand Prix als "lastig". Ook de Monegask had nog vraagtekens bij zijn auto. "Ons kwalificatietempo is zo slecht nog niet, maar het racetempo ziet er nog niet zo goed uit. Daar moeten we nog mee aan de slag. De banden zagen er na een reeks ronden echt slecht uit. We weten nog niet hoe dat komt, maar we hebben nog tijd om het op te lossen", stelde de 21-jarige coureur.

Mercedes onbetwiste topfavoriet

Hoewel Ferrari over de krachtigste motor beschikt, zien de beide Ferrari-coureurs Mercedes als favoriet op Silverstone. "Zij zijn hier het team om te verslaan, niet wij. Red Bull Racing oogt ook sterker qua racetempo, al denk ik dat wij in de kwalificatie sneller kunnen zijn", voorspelde Leclerc.

Ook Vettel was realistisch over de kansen van Ferrari, dat dit seizoen nog geen race won. De Duitser ziet een herhaling van 2018, toen hij de snelste was op Silverstone, niet zomaar gebeuren. "We kunnen er lang of kort over praten, maar Mercedes oogt hier ijzersterk."

Vettel en Leclerc gaan zaterdag om 12.00 uur (Nederlandse tijd) weer de baan op voor de derde vrije training en de kwalificatie begint om 15.00 uur. De start van de race op Silverstone is zondag om 15.10 uur.