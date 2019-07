Max Verstappen is nog niet tevreden over het functioneren van zijn Red Bull-auto op het circuit van Silverstone. De Nederlander eindigde vrijdag in de eerste vrije training voor de Grand Prix van Groot-Brittannië als derde en in de middagtraining zette hij de zevende tijd neer.

"Het was niet onze beste dag. We hebben nog wat problemen met de balans, dat was in zowel de eerste als de tweede vrije training het geval", klaagde Verstappen na afloop van de trainingen. "De auto glijdt te veel, dus we hebben nog veel werk te doen."

Verstappens teamgenoot Pierre Gasly eindigde in beide trainingen voor de 21-jarige Limburger, die de snelle tijd van de Fransman in de ochtendtraining als een lichtpunt zag.

"Het was vandaag nog niet goed genoeg, dit was niet mijn beste dag", stelde Verstappen vast, "Zo erg is het dit jaar nog niet geweest. Dus we hebben wat goed te maken. Tegelijkertijd is het een goed teken dat we ondanks al deze problemen nog best goed meekomen. Dat is veelbelovend."

Nieuw asfalt even leren kennen

De coureurs leken vrijdag vooral moeite te hebben met de nieuwe asfaltlaag op het circuit van Silverstone. "Je moet zo'n nieuwe asfaltlaag alleen altijd even leren kennen", verklaarde Verstappen. "Het was vandaag ook nog winderig, wat het niet makkelijker maakt."

Hoewel er nieuw asfalt ligt, is Silverstone niet overal zo glad als een biljartlaken, merkte de Verstappen. "Er zijn wel veel hobbels bijgekomen. Bocht zes is best erg, en ook Copse (de snelle rechterbocht na het oude rechte stuk, red.) is heel hobbelig."

Toch zag de Red Bull-coureur ook een voordeel. "Er is meer grip. Dat vinden alle coureurs leuk."

Eerst problemen oplossen

Verstappen wilde zich nog niet wagen aan voorspellingen voor de race, waarvoor Mercedes als favoriet geldt. "Ik weet nog niet of ons racetempo goed genoeg kan zijn om Mercedes aan te vallen. Zeker met volle tanks glijdt de auto nog alle kanten op. We moeten die balansproblemen eerst oplossen."

Zaterdag rijdt Verstappen de derde training (12.00 uur) en de kwalificatie (15.00 uur). De race begint zondag om 15.10 uur.